哈萨克斯坦积极推动水外交 上半年参与15场政府间会议

上半年，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦的水利和能源部门负责人共举行了三次会议，主要讨论了水能合作事宜。此外，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦还进行了两次双边工作组会议，以进一步深化两国之间的水务关系。

4月，在奇姆肯特市召开的第86届跨国水资源协调委员会会议上，各方达成了一项重要协议。根据协议，通过“友谊”跨国水渠，哈萨克斯坦将获得9.22亿立方米的灌溉用水。

同样在4月底，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦在比什凯克举行的第33届楚河-塔拉斯河水利委员会会议上，就楚河和塔拉斯河下游的水资源输送问题达成共识。双方同意，从吉尔吉斯斯坦向楚河下游输送1.8亿立方米水，并向塔拉斯河下游输送3.8亿立方米水。7月27日，第34次会议进一步讨论了确保灌溉期平稳过渡的相关事宜。

6月底，在中国西安举行了两次重要会议，其中包括中哈跨境河流分水协议项目研究与协调工作组第十二次会议，以及中哈跨境河流全流域水资源评估的第九轮工作会议。

此外，哈萨克斯坦和俄罗斯在上半年共举行了三次关于跨境水资源联合利用与保护的工作小组会议，重点讨论了托博尔河、额尔齐斯河和伊希姆河的水资源利用问题。在3月于奥伦堡举行的跨部门工作组会议上，双方讨论了伊里克林斯克水库的运行方式。5月，水资源和灌溉部副部长努尔兰·阿勒达姆加洛夫参加了哈萨克斯坦-俄罗斯政府间合作委员会的会议，继续推动两国在水资源管理领域的合作。

据悉，年底前，哈萨克斯坦还计划举办18次关于跨境水资源问题的会议。

-我们高度重视水外交。通过及时的谈判，我们确保了今年灌溉季节哈萨克斯坦南部地区农业生产的充足水源。我们也已做好水库蓄水准备，以应对来汛期自俄罗斯的大量水流。此外，我们计划与邻国协商，在跨境河流上安装流量计，以准确测量水量。-水资源和灌溉部新闻发言人莫丽德尔·阿卜杜阿利耶娃表示。

【编译：阿遥】