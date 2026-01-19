《疯狂动物城2》登顶好莱坞动画票房榜 创历史新高

据报道，这部讲述朱迪和尼克这对搭档全新冒险故事的续作，目前已在全球范围内累计斩获17亿美元票房。凭借这一成绩，该片成功超越此前的纪录保持者《头脑特工队2》（16.9亿美元），一举登顶好莱坞动画电影票房榜首。

值得注意的是，若放眼涵盖全球所有电影工作室在内的绝对纪录（全球影史总排行榜），纪录保持者依然是中国动画电影《哪吒之魔童闹海》，其全球总票房目前已达22.5亿美元。

凭借这一历史性表现，《疯狂动物城2》在全球影史综合票房排行榜（含真人电影）中也占据了一席之地，目前位列全球影史票房总榜第九位。

迪士尼官方就这一佳绩表示，该成就离不开全球观众的热情支持。迪士尼娱乐公司联合主席阿兰·伯格曼表示：“这份荣耀属于全世界的观众。正是由于他们的厚爱，才造就了今天的辉煌。我们为导演贾里德·布什、拜伦·霍华德，制片人伊薇特·梅里诺以及华特迪士尼动画工作室的全体团队感到由衷自豪。这部影片成功引起了各地观众的情感共鸣，《疯狂动物城2》是一项非凡的成就，感谢为此付出心血的每一个人。”

数据显示，该片的大部分收入来自国际市场（北美以外）。其中，北美本土票房为3.9亿美元，海外市场贡献了高达13.1亿美元。

中国市场的强劲表现成为推高全球票房总额的关键因素之一。据悉，该片在中国累计斩获6.19亿美元，成为好莱坞电影在华影史票房第二名，仅次于《复仇者联盟4：终局之战》（6.32亿美元）。

尽管迪士尼方面目前尚未正式宣布第三部的拍摄计划，但鉴于该系列展现出的巨大商业价值和持续扩大的品牌影响力，推出续作的可能性被普遍看好。

