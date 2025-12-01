《疯狂动物城2》全球票房突破5.56亿美元 中国市场贡献近半

这部备受期待的续集不仅为好莱坞拉开了至关重要的圣诞档序幕，也为疫情后最强节日档之一，也为整个电影行业注入了强心针。

其中，中国市场成为《疯狂动物城2》最大的海外票仓，单市场贡献2.72亿美元，几乎占到全球票房的一半。该片同时创下中国影史好莱坞动画电影票房新纪录，超越2016年第一部的成绩。

同期上映的音乐奇幻大片《魔法坏女巫：为善而生》（Wicked）继续稳居第二位，第二周末再收9220万美元，上映10天全球累计3.933亿美元。两部影片的强劲表现被视为北美及全球影院圣诞档回暖的积极信号。尽管如此，整体大盘与疫情前的2019年同期相比仍有差距。

在北美（美国+加拿大）市场，《疯狂动物城2》以1.56亿美元轻松登顶周末冠军。影片继续讲述兔子警官朱迪（詹妮弗·古德温配音）和狐狸尼克（杰森·贝特曼配音）的冒险故事，带领观众重返那座拟人化动物生活的现代都市。

迪士尼娱乐联席董事长艾伦·伯格曼表示：“这是迪士尼动画部门值得骄傲的时刻，也为整个假期档开了个好头。”

上周冠军《魔法坏女巫：为善而生》本周末票房9300万美元，退居第二。该片作为经典《绿野仙踪》的前传，由阿丽亚娜·格兰德博斯和辛西娅·埃里沃领衔主演。

【编译：木合塔尔·木拉提】