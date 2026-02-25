东京启动飞行出租车演示测试 计划2028年投入商业运营

据《日经亚洲评论》报道，此次为期五天的演示活动将于本周结束。SkyDrive公司重点展示了其SD-05型飞行出租车的性能。东京市政府认为，这种新型空中交通工具有望在一定程度上缓解大都市日益严峻的交通压力。

SD-05飞行器配备12台电动发动机，具备在空中快速转向和垂直起降能力。该机型设计可搭载1名飞行员和2名乘客。目前测试飞行在无乘客条件下进行，并采用远程控制模式。未来，公司计划逐步过渡到载客飞行，最终实现完全无人驾驶运营。

SkyDrive公司计划于2027年开展新一阶段测试，并于2028年正式启动飞行出租车载客服务。根据公司预测，2030年后飞行出租车的费用将仅略高于普通出租车价格，而在初期阶段，其费用预计与租用配备飞行员的直升机相当。

专家指出，飞行出租车有望将城市出行时间缩短4至5倍。为推动该项目发展，日本还计划建设专用起降场，并引入乘客生物识别系统，以提高安全性和运行效率。

SkyDrive公司表示，目前已获得来自8个国家的415架飞行器预订单，其中包括印度尼西亚、越南和印度等国家，显示出该技术在国际市场上的广阔前景。

【编译：木合塔尔·木拉提】