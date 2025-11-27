哈萨克斯坦积极推动与欧盟经济合作深化

本次论坛由欧盟主办，欧盟委员、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦政府副总理，以及土库曼斯坦财政与经济部长级官员等与会。

论坛重点围绕扩大经济联系、发展运输与能源互联互通、构建稳定供应链、推进数字化转型等议题展开讨论。

阔伊什巴耶夫在全体会议发言中指出，哈萨克斯坦与欧盟保持着经济合作持续升温的良好势头。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视与欧盟的多领域合作，并积极评价中亚国家与欧盟之间建设性对话的深化。

他强调，哈萨克斯坦正在推进国民经济结构性改革，愿与中亚各国和欧盟建立长期伙伴关系，共同实现可持续发展。

Фото: UKIMET

论坛期间，阔伊什巴耶夫与欧盟国际伙伴关系委员约瑟夫·西凯拉举行工作会谈。双方一致确认哈欧关系具有战略意义，并就重点经济领域联合项目实施深入交换意见。

会谈特别聚焦跨里海国际运输走廊发展以及欧盟“全球门户”计划框架下的务实合作，强调该倡议将为哈萨克斯坦及整个中亚地区提升过境潜力提供重要机遇。

会谈结束时，双方重申愿进一步深化战略合作、巩固可持续经济联系，并共同推进新的投资与基础设施项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】