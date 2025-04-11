阿塞拜疆启动与中国在国防工业领域的对话

- 我们已就国防工业领域启动对话，我相信这是一个富有前景的过程。因为阿塞拜疆正在更新其武装力量。此外，我们对跨境运输和联合生产也充满兴趣，- 阿利耶夫说。

他特别强调，阿塞拜疆与中国于2024年签署了战略伙伴关系宣言，这是两国关系史上具有重要意义的一步。

- 与中国这样的大国建立伙伴关系，对我们来说至关重要，- 他说。

据阿利耶夫介绍，目前多家中国企业已作为战略伙伴参与阿塞拜疆的多个项目，其中包括绿色能源开发。中国企业被选为生态型公共交通工具的主要合作方，首批产品计划于年内投入生产。同时，中国公司还负责供应阿塞拜疆境内由多国公司共同建造的太阳能电池板。

- 我们正在与部分中方企业就直接投资绿色能源展开谈判，- 阿利耶夫补充说。

此外，阿利耶夫还表示，阿塞拜疆希望与中国在汽车制造、“中间走廊”及货物运输等领域加强合作。他在接受中国国际电视台（CGTN）采访时指出，预计未来5至6年内，“中间走廊”的货运量将实现成倍增长。

值得一提的是，阿塞拜疆此前曾表示将向特朗普团队移交有关美国国际开发署（USAID）在阿非法行为的证据。

【编译：木合塔尔·木拉提】