观众对哈萨克语影片需求增加 配音政策或迎调整

参议院议员艾古丽·卡帕罗娃在会议上提出有关通过国家支持对外国大片进行哈萨克语配音的问题。她指出，政府每年拨款约4.43亿坚戈，用于为15部外国影片提供哈萨克语配音。然而在2023年至2024年，这些资金未被有效使用并被退回预算。观众享有用母语欣赏国际影片的权利，但这一权利并未得到充分保障。为何两年内配音工作未能推进？

对此，斯卡科夫回应称，尽管2023年为15部外国影片分配了资金，但由于多种原因，配音工作未能完成。他指出，主要挑战在于现有的严格条件，包括每部影片在配音前需进行为期数月的在线问卷调查，以及仅对高评分影片进行配音。这些要求导致配音周期过长，令许多国际发行公司望而却步。

副部长透露，为了解决这些问题，文化和信息部正在向议会提交相关法案，旨在简化配音流程。

- 我们计划减少不必要的程序，加快影片配音的实施，从而提高资金使用效率。 - 他说。

与此同时，斯卡科夫指出，目前部分国际发行公司已经自筹资金开始进行哈萨克语配音工作，因为观众对母语影片的需求正在显著增长。他承诺，将加强对相关工作的监督，并确保未来的资金使用更加高效和透明。

- 我们将进一步完善相关法律框架，优化资金管理。 - 他说。

【编译：达娜】