哈萨克斯坦取消对部分进口农业机械提供补贴

哈萨克斯坦政府表示，目前，哈萨克斯坦有8家工厂，有能力生产超过15个品牌的不同性能和规格的拖拉机、联合收割机和牧草收割机。截至2023年底，这些工厂共生产拖拉机5418辆，产值达1135亿坚戈，联合收割机1032台，产值达991亿坚戈。

消息称，根据以前的补贴机制，进口机械和国产机械的补贴金额差异有利于外国制造商。在702亿的补贴总额中，有283亿（40.4%）用于支持本地农机制造企业，而419亿（59.6%）为外国农机企业提供了支持。这对哈萨克斯坦农机厂产品的销售带来了不利影响。在新机制下，对外国厂商的补贴份额将减少至原来的1/6，降至65亿（9.3%），而对本国生产商的补贴计划达到637亿，占补贴总额的90.7%。

同时，也将继续对购买哈萨克斯坦本国不具备生产能力的外国农业机械提供补贴。特别是用于甜菜、棉花、马铃薯和园艺作物等生产和收获的专用机械。在这种情况下，补贴标准为25%，与生产国无关。

据介绍，目前，哈萨克斯坦的农业机械生产企业覆盖了约80%的自走式农机市场。同时，全哈90%的农场是中小型农户，对他们来说，优惠的租赁工具和经济实惠的设备将有利于他们更新农机和拖拉机。

此前，哈农业部提议提高购买进口农机的贷款利率，农业部还表示，授权机构将编制在哈萨克斯坦境内签署工业装配协议的农业机械制造商名单，并在国家农业综合企业补贴信息系统公布该名单。