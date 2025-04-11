对华小麦出口骤减 哈萨克斯坦加速开拓多元粮食市场

中国收紧政策 小麦出口几近中断

根据国家收入委员会数据，2025年1月至2月，哈萨克斯坦对中国的小麦出口量从去年同期的近10万吨骤降至仅136吨，出口额由1950万美元降至3.6万美元，下降幅度超过730倍。

据哈萨克斯坦粮食联盟分析委员会负责人叶夫根尼·卡拉巴诺夫介绍，此前出口至中国的大多为饲料小麦，通过进入中国保税区享受免税政策，但须在当地完成加工。2024年8月，中国政府查出部分企业违规将饲料小麦直接在市场上作为食品销售，随后全面取消所有小麦的免税进口，仅对拥有年度配额的国有企业保留特许通道。

出口增长但价格普遍下滑

尽管对华出口受限，但哈萨克斯坦在其他市场的小麦出口仍保持增长。2025年前两个月，小麦出口总量达125万吨，同比增长24%；但由于平均价格下降，出口收入仅增长11%，为2.287亿美元。每吨平均价格从去年的205美元降至183.6美元。

乌兹别克斯坦是最大买家，以每吨162美元的价格采购了64.3万吨，总金额达1.043亿美元；塔吉克斯坦以195美元/吨采购19.7万吨，金额为3857万美元；阿塞拜疆时隔两年恢复采购，进口量为15.6万吨，金额为3066万美元，平均价格为196美元/吨。

意大利是欧洲主要买家之一，采购量为9.6万吨，金额为2512万美元，平均价格261美元/吨；阿富汗则以165美元/吨的价格采购6.6万吨，总额为1093万美元。

欧洲采购高价回暖 中亚国家压价加量

中亚国家在扩大采购量的同时大幅压低采购价格。例如，乌兹别克斯坦不仅以全区域最低价（162美元/吨）大宗采购，还将总进口量提升了19%；塔吉克斯坦也在去年基础上提升了10%的采购量，但采购价格则从262美元降至195美元。

与此同时，意大利将采购量减少28%，但采购价格从去年的228美元上升至261美元；波兰以349美元/吨的高价采购3000吨，是所有买家中价格最高的国家。丹麦和拉脱维亚也分别以286美元和283美元/吨采购少量小麦。

阿富汗与土库曼斯坦的采购量均有显著提升。前者采购量同比增长53%，价格也从148美元升至165美元；后者将采购量从5.6万吨提升至12.8万吨，价格则从215美元降至181美元。

欧亚经济联盟市场恢复增长

哈萨克斯坦对欧亚经济联盟国家的出口也有所回升。2025年1月，哈国向吉尔吉斯斯坦出口小麦1.67万吨，总值310万美元，是去年同期（1300吨）的13倍。平均价格达186美元/吨，较去年上涨37%。

大麦出口创下新高 伊朗成最大买家

除小麦外，大麦出口也大幅增长。2025年前两个月，大麦出口量达41.3万吨，是去年同期的2.6倍，出口总额达7050万美元，同比增长158%。平均价格保持稳定，为170.6美元/吨左右。

伊朗成为最大买家，进口量由去年的1.26万吨跃升至29.3万吨，占总出口量七成以上，采购均价为182美元。中国则将进口量从10.6万吨降至6.3万吨，采购均价也从188美元降至152美元，进口额减半。

其他买家方面，乌兹别克斯坦采购量为3.09万吨，均价103美元；塔吉克斯坦采购1.6万吨，均价141美元；阿塞拜疆则首次采购6495吨，均价195美元，是所有买家中价格最高之一。

据统计，2025年1月，哈萨克斯坦未向任何欧亚经济联盟国家出口大麦。

总的来说，尽管对中国出口受阻，但哈萨克斯坦凭借多元市场布局保持了整体出口增长。随着伊朗、中亚及部分欧洲市场需求回暖，哈国粮食贸易结构正在加速调整。

【编译：达娜】