哈萨克斯坦对华农产品出口增长35% 双方将深化农业合作与投资交流

据哈萨克斯坦农业部发布的消息，近年来哈中农业合作呈现稳定增长态势。2024年，两国农产品贸易额同比增长10%，达到14亿美元。2025年前五个月，贸易额达7.369亿美元，同比增长36%，其中哈萨克斯坦对华出口增幅明显。

2024年，哈萨克斯坦向中国出口农产品总额达11亿美元，同比增长4%；2025年1月至5月，该数据同比增长35%，达到5.134亿美元。出口产品主要包括饲料（同比增长485%，达120万吨）、植物油（增长26%，达17.33万吨）以及小麦等农作物。

萨帕若夫部长指出，当前双方重点推进牛肉、羊肉及副产品出口相关检验检疫协议的更新。此外，哈中两国已就组织对哈萨克斯坦甜菜渣加工企业的联合检查达成一致，同时中方计划对阿克托别州、卡拉干达州、东哈州和阿拜州的农企进行实地考察，以扩大小麦和大麦的对华出口区域。哈方还提议于今年8月开展禽类养殖企业的合规检查。

双方还就农业领域的投资合作展开探讨。目前，在哈萨克斯坦实施的中资农业项目达4个，总投资额约为28亿美元，涵盖种植加工、养殖、农产品物流等多个领域。中方投资的持续增长显示出对哈农业市场的高度信任，也为两国战略伙伴关系的深入发展提供了有力支撑。

中国大使韩春霖在会谈中表示，中哈农业合作水平持续提升，中方愿在贸易、投资、动植物检疫监管以及农业科技创新等方面进一步加强与哈方的务实合作。

会谈最后，双方重申将继续推动建立更加紧密、互利共赢的农业合作机制，并落实边境口岸简化通关模式，为两国农产品贸易创造更加高效便捷的条件。

【编译：达娜】