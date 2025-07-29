哈萨克斯坦农产品对华出口有望显著增长

双方重点就植物检疫与动物卫生领域的合作进行了深入交流，并探讨扩大哈萨克斯坦农产品对华出口的具体措施。

会谈期间，双方围绕进出口植物检验检疫的要求与程序交换了信息，并就提升农产品在运输过程中的互动效率进行了探讨。

对话的一项重点是组织联合检查哈方甜菜渣生产企业，同时通过新增出口区域扩大哈国小麦和大麦对华出口范围，并积极推动大米、棉花、甜瓜、西瓜等新型植物产品进入中国市场。

据悉，扩大畜牧产品出口也是双方关注的核心议题之一。中方工作小组计划于8月底启动对哈萨克斯坦禽类养殖场的检查。

此外，双方还就修订牛肉、羊肉和猪肉出口的兽医议定书进行了讨论，并研究加快牛皮、禽肉、活畜等产品的兽医证书审批流程，包括冷藏及热加工产品在内的相关监管议题。

双方一致认为，有必要加强专家对话与技术合作，提升植物检疫和兽医监管的效率，进一步加快双边贸易程序。

双方均表示，持续开展企业检查并推动相关文件签署，将为稳定向中国市场供应高质量、安全农产品，深化哈中经贸合作奠定坚实基础。

值得一提的是，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在答复议会代表书面质询时表示，哈萨克斯坦正实施一项综合性政策，旨在大幅提升农业领域的出口能力，到2030年将农产品出口增长3.5倍。

【编译：阿遥】