哈萨克斯坦计划增加对塔吉克斯坦的面粉出口量

政府间大范围会谈中，双方就进一步加强经贸合作问题进行了讨论。别克贴诺夫表示，哈方有意增加85种商品的出口，价值约1.9亿美元。

两国政府总理指出了产业合作发展的重要性，并强调了创建新的出口型联合产业的紧迫性。

考虑到哈萨克斯坦的丰富经验，双方讨论了在塔吉克斯坦境内联合开发矿藏和实施项目的可能性。此外，哈萨克斯坦为塔吉克斯坦生产铁路产品方面具有巨大的潜力。阿克托别铁轨生产厂有意与塔方就供应商品达成协议。与此同时，进一步增加哈萨克斯坦生产的机车、内燃机车、道岔、变压器、农业机械、蓄电池、机动车辆的出口量有着巨大前景。

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双边议程中的一个重要问题是水资源领域的合作。这一领域的合作每年不断加强，并且相互理解程度很高。两国相关部门联合开展的有效措施有助于保障“阿赫里托奇克”水库的运行。此外，双方还就哈萨克斯坦履行拯救咸海国际基金会期间的工作进行了讨论。

继去年贸易额下降后，农业领域出现积极增长势头。今年前2个月，两国之间的农工综合体产品贸易量较2023年同期增长8.9%，总额达8490万美元。此外，对塔农产品出口结构呈现多元化趋势。当前，增加面粉供应量问题是行业主要任务。在面粉生产、畜产品加工等领域开展合作项目前景广阔。

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数字化领域是两国合作的新方向。为落实高层级别达成的共识，哈萨克斯坦已开始协助塔吉克斯坦开发自己的国家电子政府系统“eGOV”，如智能桥（Smart Bridge）、IRBP（互联网资源统一平台）、政府智能数据（Smart Data Ukimet）等。信息技术（IT）领域的有效合作为两国经济发展和提高民众生活质量铺平了道路。

会谈中，双方还就人文领域合作关系问题进行了讨论。在塔吉克斯坦举行“哈萨克斯坦文化日”是今年的重大事件。别克贴诺夫指出了在杜尚别设立哈萨克著名思想家阿拜·库南拜耶夫纪念象的重要性。

根据会谈结果，两国政府总理重申了在所有领域保持高水平战略合作的意愿。

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【编译：小穆】