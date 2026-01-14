议员呼吁对Roblox平台进行审查并加强监管

议员表示，如今互联网和在线游戏平台已成为儿童与青少年日常生活不可或缺的一部分。其中，Roblox平台尤为突出，几乎没有孩子不知道“Roblox”这个名字。该平台允许用户自行创建游戏、在虚拟世界中互动，并与全球其他玩家直接交流。根据2025年公开数据，Roblox每日活跃用户接近1.5亿，其中绝大多数为未成年人。

温齐拉·沙帕克指出，家长、教师以及国际专家多次表达担忧，认为Roblox可能对儿童心理健康产生负面影响，包括网络成瘾、攻击性行为、脱离现实生活，以及接触到与其年龄不符的危险内容。

她进一步提到，在这类开放式在线平台上，存在针对未成年人的犯罪风险。一些心怀不轨者（包括恋童癖者和诈骗分子）通过游戏内聊天建立信任，随后将受害者诱导至Telegram等平台，进而约见面或实施诈骗。诈骗者常以赠送游戏礼物为诱饵，诱骗儿童提供父母银行卡信息及短信验证码，最终导致资金被盗。

议员强调，尽管Roblox公司反复宣称致力于打造“对儿童最安全的虚拟环境”，但面对每秒超过5万条消息的庞大流量，平台实际上难以实现全面有效监管。

她同时列举了国际经验：土耳其、卡塔尔、俄罗斯、中国、伊朗、朝鲜等多个国家已对Roblox实施全面封禁。鉴于此，温齐拉·沙帕克正式询问：在充分考虑其他国家经验的基础上，哈萨克斯坦政府是否正在研究对Roblox平台采取限制措施，或引入更严格的监管机制，以保护未成年人的安全与心理健康？

值得注意的是，2024年12月，文化和信息部副部长叶夫根尼·科切托夫曾公开表示，当时政府并无计划在哈萨克斯坦封禁Roblox。他解释称，根据现行法律，Roblox不被归类为“在线平台”，因此即使未来出台限制16岁以下未成年人注册在线平台的规定，也不会直接影响Roblox的运行。

【编译：木合塔尔·木拉提】