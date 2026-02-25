穆迪对哈萨克斯坦一般保险业前景给出“积极”展望

据哈萨克斯坦金融家协会发布的分析报告指出，2026年行业加权平均净资产收益率预计将超过20%。这一水平主要得益于高利率环境下保险公司良好的投资回报，以及风险评估能力和费率政策持续优化带来的经营效率提升。同时，较为有利的监管环境也为行业发展提供支撑。

穆迪预计，2026—2027年哈萨克斯坦经济将保持稳步增长，这将直接带动企业保险和零售保险需求上升，成为行业发展的重要驱动力。

报告指出，随着保险公司对风险定价的精细化管理不断加强，加之通胀水平预计逐步回落、赔付成本趋于稳定，行业整体利润空间将保持稳健。同时，在利率仍处较高区间的情况下，投资收益将继续成为保险公司盈利的重要来源。

目前，超过70%的行业资产配置于固定收益类投资级证券，主要为国家及准国家机构发行的债券产品。这种结构有助于降低资产风险，增强行业抗冲击能力。

分析认为，行业内部资本生成能力较强，偿付能力监管指标保持在较高水平，为保险公司财务稳健运营提供保障。

报告还指出，监管机构和政府相关举措不断加强对投保人权益的保护，推动市场规范发展，为保险行业长期增长营造更有利的制度环境。同时，ESG（环境、社会与公司治理）风险管理水平亦在逐步提升。

值得一提的是，哈萨克斯坦正着手制定保险业与资本市场发展至2030年规划，为行业未来发展明确战略方向。业内分析认为，在政策支持与宏观经济改善的双重推动下，哈萨克斯坦一般保险市场有望保持稳健增长态势。

【编译：达娜】