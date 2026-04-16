参议院批准对英战略伙伴关系协议 将深化投资与高校合作

根据协议，双方将确立在政治、经济、司法、人文及生态等领域合作的基本原则，推动哈英合作实现质的提升。

参议员根纳季·希波夫斯基表示，从经济层面看，该协议将为吸引投资、扩大贸易以及在重点产业推进联合项目创造新机遇，涉及能源与可再生能源、矿业、高科技与数字化、金融服务、农业及可持续水资源利用等领域。

他指出，英国是哈萨克斯坦重要投资来源国之一，累计对哈直接投资已超过230亿美元。协议获批后，将进一步巩固哈萨克斯坦作为法律环境稳定、营商规则透明的可靠合作伙伴形象，也将为各地区与英国企业及高校开展直接合作创造条件。

在司法合作方面，协议特别强调加强两国法院及执法机构之间的互动，推动法治建设和司法实践经验交流，并在法律协助及司法判决执行等方面加强协调。

在人文领域，协议将为联合教育项目落地、英国高校在哈设立分校、扩大学生与教师交流提供制度基础，同时推动举办联合展览、文化节，并促进博物馆及档案机构之间的经验交流。

此外，双方还将加强生态保护、绿色经济及气候变化适应等领域合作。哈方认为，英国在气候技术推广方面经验丰富，可为哈萨克斯坦实现2060年碳中和目标提供有益借鉴。

【编译：达娜】