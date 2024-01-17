09:15, 17 一月 2024 | GMT +6
俄罗斯对哈萨克斯坦畜产品重新开放市场
（哈萨克国际通讯社讯）根据农业部新闻处消息，自2024年1月15日起，俄罗斯联邦宣布取消对从哈萨克斯坦进口畜产品的限制。这一决定是在哈萨克斯坦农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫和俄罗斯联邦农业部部长德米特里·帕特鲁舍夫在去年12月的会谈中达成的重要共识的基础上做出的。
萨帕若夫表示，根据国家元首的指示，农业部正在着手消除哈萨克斯坦产品出口壁垒，这标志着哈萨克斯坦和俄罗斯农业部门迈出的重要一步，将有助于加强两国的经贸联系，
值得注意的是，在2022年1月，由于卡拉干达州发生口蹄疫疫情，俄罗斯联邦对哈萨克斯坦农产品实施了进口限制。经过两年的中断后，哈萨克斯坦重新获得了世界动物卫生组织官方认可的接种安全区域地位，畜产品供应商市场正在重新向其敞开大门。
根据协议，向俄罗斯出口的产品包括牛肉、羊肉、猪肉、牛奶和乳制品以及肉制品等。
需要注意的是，两国之间的贸易额结构存在明显不平衡，俄罗斯联邦进口的产品远远超过哈萨克斯坦的出口产品。鉴于此，萨帕若夫强调了农业部正在积极探索增加哈萨克斯坦产品对俄罗斯市场供应潜力的途径。
【编译：阿遥】