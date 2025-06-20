气候变化对主食作物有何影响？最新研究评估称或致严重产量损失

该论文介绍，气候变化预计会影响全球粮食系统，但人们仍不确定其影响程度以及改变农业方式这类适应措施会如何缓解这些影响。之前的研究关注美国等特定地区的结果，但对适应措施的影响得出了互相矛盾的结论。一些建模显示，适应措施可能会影响全球农业生产力。不过，很少有研究关注全球层面现实世界生产者的适应情况。

在本项研究中，论文共同通讯作者、美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校Andrew Hultgren和斯坦福大学Solomon Hsiang与合作者一起，他们基于来自54个国家的12658个地区的数据，整理出一个包含玉米、大豆、水稻、小麦、木薯和高粱6种主食作物的数据集，借此估算生产者适应措施在21世纪的影响。

论文作者研究估计，气温比工业化前水平每升高1°C，每人每天的产量就会下降120卡路里，相当于当前每日消耗量的4.4%。他们认为，在高排放情景下，美国、中国东部、亚洲中部、非洲南部、中东到21世纪末的玉米产量可能最多下降40%，欧洲、非洲、南美的小麦损失为15%-25%，中国、俄罗斯、美国、加拿大的小麦损失为30%-40%。他们还指出，与无适应措施情景相比，收入增长和实施适应策略或使全球损失到2050年减少23%，到2100年减少34%。

论文作者称，这项研究发现，气候适宜但适应能力有限的现今粮仓地区的减少会驱动全球性影响，同时低收入地区的损失也很显著。他们总结表示，未来可能需要进一步实施适应措施以及考虑耕地扩张，来确保粮食安全并缓解气候影响。