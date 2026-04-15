哈萨克斯坦多措并举支持女性创业 旨在缩减经济领域性别差距

统计数据显示，截至2025年1月1日，全国共有207.1万个活跃中小企业主体，其中由女性经营的企业达102.4万个，占比49.5%。在就业方面，中小企业共吸纳约450万人就业，其中约154万人（34%）在女性主导的企业中工作。

报告指出，尽管女性创业者数量庞大，但从结构上看仍以个体经营和小微企业为主。在规模较大、运营稳定的企业中，女性参与度相对有限。在管理层层面，这一差异同样明显：女性在中型企业管理岗位中的占比为34.3%，在小型企业为29%，而在大型企业中仅为19.1%。

从行业分布来看，女性经营主体主要集中在贸易（43.83万个）、其他服务业（17.98万个）以及农林渔业（8.19万个）。

进一步分析显示，女性更多活跃于商贸、教育、医疗和服务等领域；而在建筑、运输、工业及信息通信技术等行业，男性仍占据主导。在技术密集、资本密集且规模较大的产业中，女性参与度相对较低。报告认为，尽管女性创业基础较为扎实，但在大型商业领域的存在感仍有提升空间。

哈萨克斯坦对女性创业的政策支持可追溯至21世纪初。2000年，政府首次通过法令在制度层面明确了对女性创业的资金支持机制。

目前，国家已形成较为完善的支持体系。阿塔梅肯国家企业家协会通过“女性企业家”倡议，为创业者提供咨询、信息及配套服务支持。

与此同时，国际合作也在持续深化。自2021年起，Visa与哈萨克人民银行联合实施“She’s Next”计划，致力于推动女性创业发展。2025年，该项目新增IT方向，进一步加大对数字经济领域的支持力度。

在金融支持方面，女性持股比例超过50%的企业可申请最高3000万坚戈、年利率9%、期限最长60个月的优惠贷款。自2018年以来，已有超过630名女性创业者从中受益。

此外，达姆基金自2024年起实施“希望”计划，为女性提供长期融资支持，并助力非资源型行业发展。

欧洲复兴开发银行同样持续加大扶持力度，其项目不仅提供融资，还涵盖咨询与技术支持。2023至2025年间，相关支持规模显著扩大：2023年“哈萨克斯坦女性商业II”计划资金达3500万美元，其中至少10%投向绿色项目；2024年追加1500万美元，2025年计划再提供最高2500万美元融资。

总体来看，女性创业已成为哈萨克斯坦经济中增长稳健、活力突出的重要板块。女性管理者不仅掌控着近半数中小企业，也为该领域贡献了超过三分之一的就业岗位。

经济研究所指出，未来应在提升女性创业参与度的同时，更加注重企业成长能力的培育。需要进一步拓宽融资渠道、完善教育与咨询支持体系，并为女性进入技术密集型和规模化行业创造条件。通过系统性举措，可不断强化女性在经济中的作用，推动经济多元化发展并促进性别平等。

【编译：阿遥】