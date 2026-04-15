哈萨克斯坦多措并举支持女性创业 旨在缩减经济领域性别差距
（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦，中小企业已成为国民经济的重要组成部分。2025年，该领域对国内生产总值的贡献率达到40.5%，在扩大就业、激发创业活力和推动经济增长方面发挥着关键作用。值得关注的是，国内商业主体中，女性创业者占比接近一半。近期，哈萨克斯坦经济研究所对女性创业支持体系及发展状况进行了系统分析。
统计数据显示，截至2025年1月1日，全国共有207.1万个活跃中小企业主体，其中由女性经营的企业达102.4万个，占比49.5%。在就业方面，中小企业共吸纳约450万人就业，其中约154万人（34%）在女性主导的企业中工作。
报告指出，尽管女性创业者数量庞大，但从结构上看仍以个体经营和小微企业为主。在规模较大、运营稳定的企业中，女性参与度相对有限。在管理层层面，这一差异同样明显：女性在中型企业管理岗位中的占比为34.3%，在小型企业为29%，而在大型企业中仅为19.1%。
从行业分布来看，女性经营主体主要集中在贸易（43.83万个）、其他服务业（17.98万个）以及农林渔业（8.19万个）。
进一步分析显示，女性更多活跃于商贸、教育、医疗和服务等领域；而在建筑、运输、工业及信息通信技术等行业，男性仍占据主导。在技术密集、资本密集且规模较大的产业中，女性参与度相对较低。报告认为，尽管女性创业基础较为扎实，但在大型商业领域的存在感仍有提升空间。
哈萨克斯坦对女性创业的政策支持可追溯至21世纪初。2000年，政府首次通过法令在制度层面明确了对女性创业的资金支持机制。
目前，国家已形成较为完善的支持体系。阿塔梅肯国家企业家协会通过“女性企业家”倡议，为创业者提供咨询、信息及配套服务支持。
与此同时，国际合作也在持续深化。自2021年起，Visa与哈萨克人民银行联合实施“She’s Next”计划，致力于推动女性创业发展。2025年，该项目新增IT方向，进一步加大对数字经济领域的支持力度。
在金融支持方面，女性持股比例超过50%的企业可申请最高3000万坚戈、年利率9%、期限最长60个月的优惠贷款。自2018年以来，已有超过630名女性创业者从中受益。
此外，达姆基金自2024年起实施“希望”计划，为女性提供长期融资支持，并助力非资源型行业发展。
欧洲复兴开发银行同样持续加大扶持力度，其项目不仅提供融资，还涵盖咨询与技术支持。2023至2025年间，相关支持规模显著扩大：2023年“哈萨克斯坦女性商业II”计划资金达3500万美元，其中至少10%投向绿色项目；2024年追加1500万美元，2025年计划再提供最高2500万美元融资。
总体来看，女性创业已成为哈萨克斯坦经济中增长稳健、活力突出的重要板块。女性管理者不仅掌控着近半数中小企业，也为该领域贡献了超过三分之一的就业岗位。
经济研究所指出，未来应在提升女性创业参与度的同时，更加注重企业成长能力的培育。需要进一步拓宽融资渠道、完善教育与咨询支持体系，并为女性进入技术密集型和规模化行业创造条件。通过系统性举措，可不断强化女性在经济中的作用，推动经济多元化发展并促进性别平等。
【编译：阿遥】