11:15, 25 一月 2026 | GMT +5
米哈伊尔·沙伊多罗夫四大洲花样滑冰锦标赛短节目暂列第四
（哈萨克国际通讯社讯）在四大洲花样滑冰锦标赛上，男子单人滑比赛于当地时间1月24日在中国正式展开。哈萨克斯坦选手米哈伊尔·沙伊多罗夫在短节目比赛中以90.55分的成绩暂列第四位。
本场短节目竞争激烈，前三名均由日本选手包揽：
-
三浦佳生以 98.59分排名第一；
-
友野一希以 97.19分位居第二；
-
山本草太以 94.68分获得第三。
根据赛程安排，男子单人滑自由滑比赛将于1月25日举行，沙伊多罗夫仍有机会在总成绩榜上继续冲击更高名次。
在此前结束的项目中，索菲娅·萨莫德尔金娜在女子单人滑中获得第九名，阿米拉·伊尔马托娃排名第21位。
在冰舞项目中，博伊桑古尔·达季耶夫 / 高哈尔·瑙雷佐娃组合取得第12名的成绩。
本届四大洲花样滑冰锦标赛于1月21日至25日在北京举行，共设置男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞四个项目，并将产生四枚金牌。
值得一提的是，沙伊多罗夫是上届赛事男子单人滑冠军。在去年的比赛中，萨莫德尔金娜获得女子单人滑第七名，达季耶夫 / 瑙雷佐娃组合位列冰舞第十三。
【编译：达娜】