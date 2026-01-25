中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    11:15, 25 一月 2026 | GMT +5

    米哈伊尔·沙伊多罗夫四大洲花样滑冰锦标赛短节目暂列第四

    哈萨克国际通讯社讯）在四大洲花样滑冰锦标赛上，男子单人滑比赛于当地时间1月24日在中国正式展开。哈萨克斯坦选手米哈伊尔·沙伊多罗夫在短节目比赛中以90.55分的成绩暂列第四位。

    Olympic hopeful Mikhail Shaidorov competes at Four Continents Championship in Beijing
    Photo credit: National Olympic Commitee of Kazakhstan

    本场短节目竞争激烈，前三名均由日本选手包揽：

    • 三浦佳生以 98.59分排名第一；

    • 友野一希以 97.19分位居第二；

    • 山本草太以 94.68分获得第三。

    根据赛程安排，男子单人滑自由滑比赛将于1月25日举行，沙伊多罗夫仍有机会在总成绩榜上继续冲击更高名次。

    在此前结束的项目中，索菲娅·萨莫德尔金娜在女子单人滑中获得第九名，阿米拉·伊尔马托娃排名第21位。

    在冰舞项目中，博伊桑古尔·达季耶夫 / 高哈尔·瑙雷佐娃组合取得第12名的成绩。

    本届四大洲花样滑冰锦标赛于1月21日至25日在北京举行，共设置男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞四个项目，并将产生四枚金牌。

    值得一提的是，沙伊多罗夫是上届赛事男子单人滑冠军。在去年的比赛中，萨莫德尔金娜获得女子单人滑第七名，达季耶夫 / 瑙雷佐娃组合位列冰舞第十三。

    【编译：达娜】

     

    体育 哈萨克斯坦
