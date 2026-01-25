米哈伊尔·沙伊多罗夫四大洲花样滑冰锦标赛短节目暂列第四

本场短节目竞争激烈，前三名均由日本选手包揽：

三浦佳生以 98.59分排名第一；

友野一希以 97.19分位居第二；

山本草太以 94.68分获得第三。

根据赛程安排，男子单人滑自由滑比赛将于1月25日举行，沙伊多罗夫仍有机会在总成绩榜上继续冲击更高名次。

在此前结束的项目中，索菲娅·萨莫德尔金娜在女子单人滑中获得第九名，阿米拉·伊尔马托娃排名第21位。

在冰舞项目中，博伊桑古尔·达季耶夫 / 高哈尔·瑙雷佐娃组合取得第12名的成绩。

本届四大洲花样滑冰锦标赛于1月21日至25日在北京举行，共设置男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞四个项目，并将产生四枚金牌。

值得一提的是，沙伊多罗夫是上届赛事男子单人滑冠军。在去年的比赛中，萨莫德尔金娜获得女子单人滑第七名，达季耶夫 / 瑙雷佐娃组合位列冰舞第十三。

【编译：达娜】