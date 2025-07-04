世界气象组织：欧洲多地遭遇极端高温天气

由于人为引起的气候变化，极端高温天气正变得越来越频繁和剧烈。7月通常是北半球一年中最热的月份。西欧多地、北美部分地区、北非、中东和中亚目前正遭受高温天气和远超平均气温的影响。

气象组织表示，西欧正受强高压系统控制，来自北非的干燥空气持续笼罩该地区，引发极端高温，对民众日常生活各方面造成重大影响。

在欧洲西部和西南部地区，部分观测站6月的最低气温和最高气温均打破了同期历史纪录。

此次高温事件不仅强度异常，发生时段也非同寻常——这类极端高温通常出现在盛夏时节。

高温造成的影响

气象组织表示，由于城市热岛效应，高温对人类健康的影响在城市地区更为显著。由于有大量的铺砌表面、建筑物、车辆和热源的存在，城市环境温度明显高于周边乡村地区，在高温时期尤为突出。

欧盟哥白尼气候变化服务局与世界气象组织联合发布的《欧洲气候状况报告》指出，与低密度居住区和乡村相比，城市中额外积聚的热量会加剧热应激反应，可能导致高温期间死亡率上升。

根据世界气象组织第六区域协会（欧洲）区域气候中心网络数据，自1950年以来，欧洲三分之二以上的极端高温天气都出现在2000年之后。

政府间气候变化专门委员会第六次评估报告显示，欧洲极端高温事件的频率和强度正在持续增加。

报告预测，到2050年，约半数欧洲人口可能在夏季面临高热或极高热应激风险，其中南欧地区尤为严重，东欧、西欧和中欧地区的风险水平也将显著攀升。

世界气象组织在行动

世界气象组织正通过“全民早期预警”倡议加大力度，帮助民众防范威胁生命的极端天气。

该计划的核心是世界气象组织协调机制，该机制通过整合各成员国及其专业中心提供的权威天气、气候和水文数据，为易受危机影响地区及冲突地带提供及时的专家研判和风险预警。