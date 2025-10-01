哈萨克斯坦采取多项举措推动人工智能发展

马迪耶夫在人工智能发展理事会首次会议上表示：

“该理事会汇聚了16位全球公认的人工智能领域领军人物，凭借其独特的专业水平，成为全球独一无二的专家团队。人工智能是哈萨克斯坦的优先发展方向，我们聚焦三大领域：构建制度框架、发展基础设施以及提升人力资本。”

在制度框架方面，哈萨克斯坦已成立人工智能和数字发展部，制定了人工智能法案并提交议会审议，明确了人工智能应用的法律与伦理基础。

在基础设施建设上，哈萨克斯坦取得显著进展。马迪耶夫介绍：

“今年7月，我们启动了中亚地区最大的集群——‘ALEM Cloud’国家超级计算机中心。此外，开发了区域内首批国家语言模型KazLLM和AlemLLM。今年，我们还推出了国家人工智能平台，整合数据、计算资源和大语言模型，支持无需编程技能即可创建AI代理。”

他还透露，“ALEM AI”国际中心将于明日正式启动，旨在汇聚专家、创新者和决策者，为各领域开发解决方案。除机构与基础设施外，哈萨克斯坦尤为重视人力资本的培养。

据悉，人工智能发展理事会根据总统令设立，是负责制定国家人工智能发展战略、推动技术融入经济核心领域及公共管理、并为行业计划和战略文件提供建议的顾问咨询机构。

【编译：木合塔尔·木拉提】