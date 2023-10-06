哈萨克斯坦总统接受多国大使递交国书

向总统正式递交国书的14位新任驻哈大使分别是：瑞士大使萨尔曼·巴尔、立陶宛大使埃吉迪乌斯·纳维卡斯、捷克大使帕沃尔·谢佩利亚克、印度大使纳根德拉·普拉萨德、约旦大使哈姆扎·马哈茂德·尤瑟夫·奥马里、荷兰大使雅各布·舍默斯、梵蒂冈大使乔治·帕纳姆迪尔、斯洛文尼亚大使达里亚·巴夫达日·库雷特、乌干达大使摩西·卡瓦鲁科·基济格、加纳大使莱斯利·阿查·奥波库-韦尔、乌拉圭大使丹尼尔·鲁本·卡斯蒂略斯·戈麦斯、埃塞俄比亚大使阿德姆·穆罕默德·马哈茂德、丹麦大使雅各布·亨宁森和尼泊尔大使米兰·拉杰·图拉达尔。

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哈萨克斯坦总统在讲话中指出，我国支持基于《联合国宪章》目标和原则建立公正世界的秩序。

-哈萨克斯坦奉行旨在确保国家安全和稳定发展的和平外交政策。我们有意进一步扩大和加强与你们的国家之间建立互利和友谊合作。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦经济发展前景广阔，将竭尽全力使哈萨克斯坦成为世界经济的重要组成部分。

-我国是中亚地区经济最发达的国家。但是，我们不会就此停步。我们将竭尽全力进一步发展我们的经济。-他说。

最后，哈萨克斯坦总统祝贺各国新任大使履新，并祝愿他们工作顺利。

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【编译：小穆】