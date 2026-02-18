米哈伊尔·沙伊多罗夫：奥运夺冠后两天几乎未眠 为国家荣誉深感自豪

沙伊多罗夫表示，他在米兰冰场赢得的奥运金牌属于整个哈萨克斯坦人民。他坦言，至今仍难以完全相信这一成就。

“整个赛季我一直在与自己较量，这对我来说是非常艰难的一段时间。我多次尝试在一套节目中完成五个四周跳，但始终未能成功。而在奥运赛场上，一切都顺利实现了，”他说。

这位运动员回忆，当意识到自己有机会获得奖牌时，内心已无比激动。

“当我意识到可能获得银牌时，我已难以抑制兴奋之情。而当最终确认自己赢得金牌时，那种感觉已无法用语言表达。我明白，所有付出都没有白费，”冠军说道。

在谈到夺冠后的状态时，沙伊多罗夫坦言，自己几乎没有休息。

“夺得如此重大的胜利后，人怎么可能马上入睡？我整整两天几乎没有睡觉，只断断续续休息了约两个小时。直到现在，我仍难以完全描述所发生的一切。过去几天充满了肾上腺素、自信和自豪，而最强烈的，是对祖国的自豪感，”他说。

他还特别感谢全国各地支持他的观众和粉丝，并表示他们的支持给予了自己巨大的动力。

据悉，现年21岁的米哈伊尔·沙伊多罗夫是首次参加冬季奥运会，并于2月14日成功夺得冠军。他还将于2月21日在米兰冰场以冠军身份再次登场表演。

【编译：木合塔尔·木拉提】