    11:12, 18 二月 2026 | GMT +5

    米哈伊尔·沙伊多罗夫：奥运夺冠后两天几乎未眠 为国家荣誉深感自豪

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦花样滑冰运动员、冬奥会冠军米哈伊尔·沙伊多罗夫在历史性夺冠后表示，由于内心充满自豪与激动，他连续两天几乎未能入睡。这位运动员近日在接受哈萨克斯坦国家奥委会官网采访时分享了自己的感受。

    Михаил Шайдоров
    Фото: Сәл Сабыров

    沙伊多罗夫表示，他在米兰冰场赢得的奥运金牌属于整个哈萨克斯坦人民。他坦言，至今仍难以完全相信这一成就。

    “整个赛季我一直在与自己较量，这对我来说是非常艰难的一段时间。我多次尝试在一套节目中完成五个四周跳，但始终未能成功。而在奥运赛场上，一切都顺利实现了，”他说。

    这位运动员回忆，当意识到自己有机会获得奖牌时，内心已无比激动。

    “当我意识到可能获得银牌时，我已难以抑制兴奋之情。而当最终确认自己赢得金牌时，那种感觉已无法用语言表达。我明白，所有付出都没有白费，”冠军说道。

    在谈到夺冠后的状态时，沙伊多罗夫坦言，自己几乎没有休息。

    “夺得如此重大的胜利后，人怎么可能马上入睡？我整整两天几乎没有睡觉，只断断续续休息了约两个小时。直到现在，我仍难以完全描述所发生的一切。过去几天充满了肾上腺素、自信和自豪，而最强烈的，是对祖国的自豪感，”他说。

    他还特别感谢全国各地支持他的观众和粉丝，并表示他们的支持给予了自己巨大的动力。

    据悉，现年21岁的米哈伊尔·沙伊多罗夫是首次参加冬季奥运会，并于2月14日成功夺得冠军。他还将于2月21日在米兰冰场以冠军身份再次登场表演。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

