多家国际乳企因毒素污染召回婴幼儿配方奶粉

报道称，相关产品被检测出可能含有蜡样芽孢杆菌产生的毒素——蜡样芽孢杆菌毒素（cereulide）。该毒素可能引发呕吐、腹泻及腹痛等症状，对婴幼儿健康构成潜在风险。

调查显示，污染源头与一家中国供应商提供的ARA油脂（花生四烯酸）有关。ARA是高端婴幼儿配方奶粉中的关键营养成分，该供应商为相关企业的唯一来源。

拉克塔利斯是最新宣布召回的企业。该公司表示，已在18个国家召回其旗下Picot品牌的6个批次婴幼儿配方奶粉。这些产品自2025年1月起上市，保质期至2027年3月。

拉克塔利斯旗下营养业务部门Lactalis Nutrition Santé表示，在收到相关通知并同步向原料供应商索取检测结果的同时，公司已立即委托具备资质的独立实验室对可能受影响的产品开展检测，以评估潜在风险。公司同时指出，目前法国监管部门尚未接到任何与涉事产品相关的消费者投诉或健康异常报告。

相比之下，达能的召回规模较小。应新加坡食品局要求，达能仅回收了一批在泰国生产的相关产品，且该批次在进入市场前即被拦截。

雀巢则是最早采取行动的企业。该公司在其位于荷兰的一家工厂发现潜在污染后，已在全球60多个国家启动产品下架。此次自愿召回成为雀巢历史上规模最大的召回行动之一，涉及SMA、Beba、Guigoz和Alfamino等多个婴幼儿配方品牌。

雀巢在声明中表示，产品安全和婴幼儿健康始终是公司的首要任务，并承诺在整个召回过程中向家长和监护人提供清晰、透明的信息及必要支持。

不过，部分消费者权益保护组织对召回过程的透明度提出质疑，并表示计划对雀巢提起法律诉讼，指责其在产品溯源和公众预警方面存在不足。

荷兰消费者组织foodwatch Netherlands的调查指出，雀巢早在2025年12月初就已确认相关问题，但直到2026年1月第一周才对外发布正式召回公告。

雀巢方面回应称，截至目前尚未确认任何与涉事产品相关的患病案例。

【编译：达娜】