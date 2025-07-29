埃尔多安总统向托卡耶夫总统颁授土耳其国家最高荣誉勋章

据总统府新闻局消息，在勋章颁授仪式上，托卡耶夫总统表示，获颁土耳其共和国最高国家奖章“国家勋章”（Devlet Nişanı）是莫大的荣誉，并向埃尔多安总统及全体土耳其人民表达最诚挚的谢意。

—我一直以来都婉拒接受来自国内外的勋章与其他奖项。然而，今天您的决定具有非同寻常的意义。这是载入哈萨克斯坦—土耳其合作史册的一件大事，意义深远。您以这一决定再次体现了对我们共同祖先遗志的忠诚，进一步巩固了我们珍视的传统——代代相传的友谊与兄弟情谊。我将这枚崇高的勋章视作土耳其人民对全体哈萨克斯坦人民的深情致意。这一善举，是两国人民基于共同血脉、共同信仰和共同精神所建立起的牢不可破友谊的象征，也是弘扬我们共同珍贵价值观的重要一步。同时，这也表明两国将继续坚定不移地致力于深化哈萨克斯坦—土耳其战略合作关系。-托卡耶夫总统表示。

托卡耶夫总统称赞埃尔多安总统是一位具有远见卓识、影响深远的世界级政治家，是一位为促进地区与全球稳定与安全作出卓越贡献的历史人物。

Фото: 总统府

—正是凭借您睿智的治国方略，以及为国家利益所付出的不懈努力和辛勤奉献，您赢得了如此崇高的声誉。如今，土耳其在全球范围内的影响力有目共睹。在您的领导下，土耳其所取得的一系列成就赢得了世界各地的广泛认可。土耳其在国际社会中享有的高度声望、快速发展和持续增强的影响力都与您的名字密不可分。如今，贵国经济总量已跻身全球前二十强。专家普遍预测，土耳其的未来充满希望，其在世界上的地位将进一步提升。我坚信，在您的领导下，土耳其将在迈向新“黄金时代”的征程中再攀高峰。我们永远不会忘记，土耳其是世界上首个承认哈萨克斯坦独立的国家。这一历史事实已成为独立哈萨克斯坦国家史册中不可磨灭的一页。-托卡耶夫总统说。

据此前报道，在两国总统会谈以及哈萨克斯坦—土耳其高层战略合作委员会第五次会议结束后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安共同出席了新闻发布会。

【编译：阿遥】