哈土两国总统出席联合新闻发布会 强调多领域合作前景

托卡耶夫总统首先对土耳其方面的盛情邀请和对哈萨克代表团的热情款待，向兄弟般的土耳其人民和埃尔多安总统表达了诚挚谢意。

—每一次访问兄弟国家土耳其，都对两国人民的福祉具有特殊意义。在埃尔多安总统的领导下，土耳其正以历史性的成就迎接其“黄金世纪”，贵国已坚定步入新时代。正是在总统阁下坚定推动下，土耳其在国际舞台上的稳健政策使其成为享誉全球、备受尊敬且极具影响力的国家。这一切离不开土耳其人民的团结、智慧和坚韧不拔。毫无疑问，这些卓越成果正是埃尔多安总统辛勤努力的结晶。哈萨克斯坦人民衷心尊敬埃尔多安总统及整个土耳其国家，并始终为贵国的成就感到由衷高兴，衷心祝愿土耳其未来更加光明。-托卡耶夫表示。

托卡耶夫指出，两国关系已提升为全面战略伙伴关系，并表示相信当天富有成果的会谈将进一步加强两国人民之间的联系。

Фото: 总统府

—我们今天召开了高层战略合作委员会第五次会议，审议了能够为双边合作注入新动能的优先领域，并签署了多项重要政府间文件，以促进各领域的互联互通。土耳其是我们在经贸投资领域的重要战略伙伴之一，为此我们重点关注了扩大双边贸易额的问题。去年两国贸易额达50亿美元，今后我们将大幅提升这一数字，双方具备充足潜力。-托卡耶夫总统说。

据托卡耶夫介绍，目前约有4000家土耳其公司在哈萨克斯坦开展业务，双方已共同实施了总额达60亿美元的多个项目，涵盖能源、建筑、工业、农业、基础设施、医疗和旅游等关键领域。哈萨克斯坦对土耳其的累计投资已超过25亿美元。

Фото:总统府

—作为开放可靠的伙伴，我们始终欢迎并支持土耳其投资者。因此，我诚挚邀请土耳其企业参与我方长期大型项目。在交通与物流领域，我们拥有巨大的合作空间，应充分发挥两国地理位置的战略优势。目前，欧洲与中国之间约85%的陆路货运通过哈萨克斯坦。在此背景下，发展跨里海国际运输路线，即“中间走廊”，显得尤为重要。这是契合双方利益的倡议。哈萨克斯坦已启动铁路现代化、公路建设和基础设施改善项目，以推动里海航运发展。我们邀请土耳其投资者积极参与其中。哈方政府愿为土耳其企业提供特别优惠政策。-托卡耶夫总统表示。

在新闻发布会上，双方还特别强调了能源领域的战略意义。

—目前，每年约有140万吨哈萨克斯坦石油经由巴库—第比利斯—杰伊汉管道运往土耳其。我们讨论了进一步提高运输量的可行性。土耳其石油公司（Turkiye Petroleum）有意进入哈萨克市场，我们对此表示欢迎。为实现能源多样化、建设新电站并推进其他项目，我们愿意借助土耳其企业的经验和投资资源，携手推进大型项目落地。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫还将农业列为另一个重要合作方向。他指出，哈萨克斯坦为保障土耳其粮食安全作出了实质性贡献，并表示双方已就粮食及其他农产品出口问题进行了全面讨论。哈萨克斯坦希望借助土耳其的先进技术，推动农业数字化、提升生产效率，并发展农产品加工业。

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托卡耶夫总统还特别提到土耳其在国防和军工领域的显著成就，并就土耳其近期成功举办2025年国际防务工业博览会向埃尔多安总统致以祝贺。

此外，双方也高度重视信息技术领域的合作潜力。托卡耶夫总统介绍了哈萨克斯坦在信息技术领域取得的成果，并指出哈土在加强信息技术战略合作方面拥有广阔前景。

托卡耶夫认为，文化与人文交流是哈土关系的“金桥”，其中教育与科技合作尤为关键。

—目前，超过1.2万名哈萨克斯坦学生在土耳其深造，同时也有300名土耳其学生在哈萨克高校学习。我感谢埃尔多安总统及土耳其政府对此长期以来的支持。多年来，霍加·阿赫梅特·亚萨维哈萨克-土耳其国际大学在突厥斯坦运行良好。此外，土耳其著名学府加济大学将在南哈萨克斯坦师范大学设立分校。我们还着手筹建两所马阿里弗基金会学校，这是一项值得关注的进展。根据去年签署的协议，我们正在阿斯塔纳医科大学设立伊斯坦布尔麦迪波尔大学分校，并就哈萨克斯坦医务人员在土耳其领先医疗机构接受培训与进修达成了一致。我们有意延续并拓展这些有益倡议，进一步深化教育、旅游与医疗领域合作。为此，我们决定允许土耳其公民在哈萨克斯坦境内免签停留最多90天。我相信这项政策对游客和商界人士都具有特别意义，相信上述举措将进一步巩固两国友谊，增进互信，为未来合作奠定坚实基础。-托卡耶夫表示。

此外，两国元首还就当前全球热点问题交换了看法，并对武装冲突日趋激烈的局势表达关切。哈萨克斯坦和土耳其一致认为，所有冲突应通过外交谈判方式和平解决。托卡耶夫总统特别指出，埃尔多安总统在推动俄乌冲突和平解决方面发挥了关键作用。

—这充分体现了总统阁下的威望和国际影响力。哈萨克斯坦与土耳其在联合国改革问题上立场一致，哈方始终坚持维护各国领土完整的基本原则。我们将继续在国际舞台上保持密切协作。哈萨克斯坦高度重视突厥国家组织的进一步发展，并将在该方向上与土耳其保持紧密合作。我们将携手努力，保障全球和平与安全。在此，我特别感谢土耳其对哈萨克斯坦各项国际倡议的积极支持，包括对加强亚洲相互协作与信任措施会议所作的贡献。-托卡耶夫总统说。

埃尔多安总统也在新闻发布会上表示，当天的会谈内容丰富、成果显著。

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—哈萨克斯坦是中亚地区经济规模最大的国家，也是我们的重要伙伴。我们今天就从国防、能源到交通、科学与技术等多个领域交换了意见。我们探讨了在采矿及稀有金属领域的合作前景，并研究了通过土耳其向全球市场出口哈萨克斯坦石油的可能性。同时，我们还讨论了推动和完善跨里海运输路线的具体方法。-埃尔多安说。

此外，土耳其总统还谈及双方在旅游业的合作潜力，并对哈萨克斯坦总统决定给予土耳其公民最长90天免签待遇表示感谢。

最后，托卡耶夫总统感谢埃尔多安总统当天会谈的成功举行，并诚邀其在方便的时候访问哈萨克斯坦。

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据此前报道，同日，两国元首同主持了哈萨克斯坦与土耳其高层战略合作委员会第五次会议。

【编译：阿遥】