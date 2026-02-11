幼童误吞多枚磁铁危及生命 阿拉木图儿童急诊中心顺利施救

据阿拉木图市卫生局通报，这名年仅1岁9个月的男童送医时情况极度危重。经检查，医生诊断为“肠道异物（31枚磁铁）、小肠多处穿孔、弥漫性粪性腹膜炎”。

通报称，紧急外科手术是挽救患儿生命的唯一途径。医生立即实施开腹探查术，对腹腔器官进行了全面检查。手术过程中，医生顺利取出全部磁铁，缝合小肠多处穿孔，并对腹腔进行了彻底清洗和引流。同时，还对肠道进行了经肛门插管减压处理。

该中心外科医生阿斯卡尔·瑞兹瓦诺夫指出，磁铁对人体最核心的威胁在于：即便它们先后进入体内，也会在肠道中因磁力相互吸引，从而夹住肠壁。

Фото: Алматы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

瑞兹瓦诺夫解释道，肠壁被夹在磁铁之间后，会导致局部血液循环中断、组织坏死，最终形成穿孔。这可能在短短几小时内引发腹膜炎，而家长往往难以及时察觉孩子病情的快速恶化。

医生郑重警告，哪怕孩子只误吞了一枚磁铁，也必须立即就医；若误吞多枚磁铁，更将直接危及生命。

医生呼吁广大家长，务必严格限制儿童接触磁性玩具、磁力珠及含有微小磁性部件的物品，在日常生活中严守安全准则，防止意外发生。

【编译：阿遥】