萨乌列·多斯詹凭《生命之树》荣获“MECENAT.KZ”最佳小说奖

这部作品通过读者投票从众多参赛作品中脱颖而出，深受广大读者的喜爱。

萨乌列·多斯詹在获奖感言中表示，这部长篇小说的创作历时七年，每一章节都经过反复修改七遍，倾注了她大量的心血与情感。她希望通过这部作品向年轻人传递一个重要信息：

-我们的民族代码、纯正血统，以及‘Жеті ата’（七世祖）这种草原身份证明是独一无二的，只有哈萨克人拥有。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

作为“MECENAT.KZ”文学奖的获得者，萨乌列·多斯詹将每月获得由赞助方提供的500美元终身奖金。这一荣誉不仅是对她文学创作的高度肯定，也是对哈萨克斯坦文化传承的有力支持。

本届“MECENAT.KZ”文学奖共收到40部参赛作品，其中17部为哈萨克语作品，23部为俄语作品，另有一部来自海外的作品。

值得一提的是，这一文学奖项自2022年设立以来，旨在推动哈萨克小说的发展，提升公众对哈萨克题材小说的阅读热情，提高哈萨克斯坦作家的创作水平，并将他们介绍给全球读者。

【编译：阿遥】