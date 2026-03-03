哈萨克斯坦组织多线转运行动 逾1100名公民自阿联酋和沙特分批回国

外交部副部长阿里别克·巴卡耶夫在政府会议结束后表示，受航空运输限制影响，身处阿联酋和卡塔尔的哈萨克斯坦公民将通过邻国陆路转运方式返回国内。

他介绍，今日自迪拜出发、搭载本国公民的首批大巴已启程前往阿曼苏丹国。计划在当天结束前，从阿曼将467名哈萨克斯坦公民送回国内。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

与此同时，卡塔尔境内的哈萨克斯坦公民将通过陆路转运至沙特阿拉伯。人员将先由卡塔尔乘坐大巴前往利雅得，再转至吉达，随后搭乘本国航空公司航班返回哈萨克斯坦。

在空运方面，FlyDubai航空公司已将306名乘客从迪拜送抵阿拉木图和阿斯塔纳。交通部副部长塔尔加特·拉斯塔耶夫表示，上述航班主要搭载了原定于2月28日及3月1日至2日持票出行、但因空域限制未能成行的哈萨克斯坦公民。

巴卡耶夫解释说，目前阿联酋关闭部分空域，不允许其他航空公司执行相关航班，但允许本国航空公司履行对旅客的既定义务，因此相关航班得以执行。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

拉斯塔耶夫还指出，如有需要，哈萨克斯坦方面可调配包括Air Astana和SCAT在内的6架飞机参与撤离工作。根据阿曼马斯喀特、沙特吉达和麦地那等地旅客的实际人数情况，将灵活调整航班数量，在空域开放条件下尽快完成转运。

此外，外交部副部长宣布，3月4日计划从沙特吉达接回343名哈萨克斯坦公民。这将是自当地起飞的首批航班。

他表示，优先安排女性、未成年人、60岁以上公民以及患有特定疾病的人员回国。具体未成年人数量尚未最终统计，目前正在将人员集中至吉达和马斯喀特，待登机完成后方可确认最终人数。

哈萨克斯坦政府表示，将持续根据地区局势和航班运行情况，统筹协调各方资源，确保本国公民安全、有序回国。

【编译：木合塔尔·木拉提】