托卡耶夫总统向首届“ECOJER”国际环境大会致贺信

哈通社/努尔苏丹/6月3日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日向首届“ECOJER”国际环境大会致贺信。

总统在贺信中说：“我诚挚的祝贺首届‘ECOJER’国际环境大会的开幕。众所周知，保护环境是哈萨克斯坦的优先方向之一。目前，哈萨克斯坦政府正在根据经济与合作组织的标准对环境法进行修订，并为引入最新绿色技术进行改革。疫情向我们表明，外部环境因素可能会破坏经济增长、社会福利和生活质量。”

托卡耶夫指出，空气质量的下降导致经济增长的放缓，以及每年损失哈萨克斯坦 国内生产总值（GDP）的 1.5-2%。

“可持续发展理念可以成为‘环境-经济-社会’三大支柱的和谐互动的界限。因此，不可以再延后该解决的环境问题。全球环境周转、创新发展和持续的数字化正在改变世界市场，因此需要新的方法来确保可持续的经济增长。哈萨克斯坦拥有丰富的经济资源。毫无疑问，这是我们的资产。”总统说。

哈萨克斯坦总统强调，为保障所有各方的利益，哈方积极支持在气候变化领域的国际合作。他指出，政府已开始制定长期发展战略，以实现减少温室气体排放和经济脱碳目标。

【编译：小穆】