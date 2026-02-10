“协商而成的共识”——哈萨克斯坦为何要设立人民理事会？

打造新的全国性对话平台

此前，哈萨克斯坦已设有多个汇集民意、开展公共讨论的政治平台，其中包括成立已有30年的哈萨克斯坦民族和睦大会，以及自2022年起运行的国家库鲁尔泰。这两个机构在不同历史阶段，成为连接政府与社会的重要桥梁，汇聚了来自不同社会群体、专家学者和公共人士的意见建议。在它们的推动下，数十部法律得以通过，多项社会问题得到解决。

然而，随着改革进入新阶段，社会对一个政治分量更高、甚至具备直接提出立法建议能力的咨询机构需求日益凸显。部分公共对话平台在实际运作中，已难以全面覆盖国家层面的整体利益。在这一背景下，人民理事会被视为一个能够汇集专业人士与广泛公民社会代表的新平台，使社会更直接参与立法和公共决策进程。

尽管哈萨克斯坦民族大会和国家库鲁尔泰的名称将不再沿用，但政府与社会之间既有的沟通传统并不会中断。国家元首强调，新机构将进一步巩固这些来之不易的政治与社会价值。

在此前于克孜勒奥尔达举行的国家库鲁尔泰会议上，托卡耶夫总统指出，在改革的新阶段，需要一个规模更大、层级更高的平台，围绕社会发展的关键问题持续开展全国性对话，各主要社会政治力量和公共组织应在这一平台上汇聚。

具备立法倡议权的咨询机构

国家库鲁尔泰和民族和睦大会成员舍尔佐德·普拉托夫（Шерзод Пулатов）认为，设立人民理事会将把解决政治和社会问题提升到新的层级。他指出，人民大会长期就社会热点问题积极建言献策，例如在推动哈萨克语使用方面发挥了重要作用，而人民理事会的设立，将使这些努力不仅停留在社会层面，而是上升为国家层面的制度实践。

人民理事会的核心特点，在于赋予其立法倡议权。这意味着，公共机构参与政治进程的逻辑将发生根本变化。理事会成员有权推动新法律的制定，其形成的建议不再仅限于咨询性质，而是可以直接进入立法程序，接受国家层面的审议。

迈向“协商式”民主机制

事实上，国家库鲁尔泰此前已在一定程度上承担了类似职能。自2022年以来，在其成员建议的推动下，共有26部法律获得通过。今年在克孜勒奥尔达举行的国家库鲁尔泰会议上，提出的建议超过200项。未来，这一机制将更加制度化，相关建议将以人民理事会名义系统提交。

政治评论员加济兹·阿比舍夫（Ғазиз Әбішев）认为，人民理事会有望发展为一个真正的“协商式”机构。他指出，从协商民主的角度看，国家库鲁尔泰此前处于专家咨询与公共讨论之间的中间位置，而如果人民理事会能够确保程序公开透明、充分吸纳社会建议，就具备成长为成熟协商机构的潜力。

哈萨克斯坦战略研究所部门负责人扎娜尔·桑哈耶娃（Жанар Санхаева）则认为，人民理事会将为社会参与政治提供全新的渠道。她表示，理事会提出的立法草案和倡议预计将提交议会审议，这是一种不同于以往的政府互动模式，有助于提升政策流动性和社会参与度。

机构整合与人员构成

根据初步设想，人民理事会将整合此前两个公共机构的职能，并以新的形式重新组织。未来，理事会预计由126名成员组成，其中42名来自国内各族群代表，42名来自社会团体，另42名由各地区的地方议会推选产生。

宪法层面的制度确认

在新宪法起草过程中，人民理事会被明确纳入制度设计，并首次以独立章节写入宪法。新宪法第六章以“哈萨克斯坦人民理事会”为标题，其中第70条界定了理事会的基本职能，第71条明确规定人民理事会有权向立法机构提交法律草案。

此外，在宪法第60条和第92条中，人民理事会的立法倡议权也得到了进一步确认。尤为引人关注的是，宪法还首次赋予这一咨询机构提出举行全民公投的权利。

马吉利斯（议会下院）议员马克萨特·托勒克拜（Мақсат Толықбай）认为，这一宪法修订显著提升了人民理事会的政治分量，使其成为能够影响国家决策的重要平台。他指出，这一制度为公民系统性参与国家决策提供了切实的宪法渠道。

放眼国际经验

专家指出，赋予咨询机构特殊法律地位，在国际上并不罕见。中国设有中国人民政治协商会议，荷兰有国务委员会，法国设有经济、社会与环境委员会，德国设有政府经济顾问委员会，沙特阿拉伯和卡塔尔均设有协商委员会。在美国、英国、日本、韩国和墨西哥等国，也同时运作着多个不同层级的咨询机构。

马吉利斯议员达纳别克·伊萨别科夫（Данабек Исабеков）认为，哈萨克斯坦可以从这些国际实践中汲取经验，通过制度化渠道引入公民建议，强化民主监督。他表示，人民理事会的核心使命在于倾听社会声音，系统分析公共倡议，并将其转化为对政府的政策建议，从而推动决策过程更加公开、透明和民主。

总体来看，社会各界期待人民理事会能够在国家治理结构和决策机制中发挥实质性作用。相比形式上的地位，其最终价值将体现在提出了哪些建议、推动了哪些法律、对国家法治和社会进步产生了怎样的实际影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】