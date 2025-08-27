阿卜杜拉二世授予托卡耶夫约旦最高荣誉“Al-Nahda”勋章

哈萨克斯坦总统感谢约旦国王阿卜杜拉二世和友好的约旦人民授予他该国最高国家勋章。

- 陛下，我非常欣赏您，您是一位杰出的政治家和领导人。因此，我怀着对您最诚挚的敬意接受这一奖项。我认为，这一重要事件是哈萨克斯坦与约旦哈希姆王国之间基于互信合作的象征。我们高度重视今天的会谈成果，这为我们的合作开辟了新的前景。我相信，此次重要访问的成果将为进一步加强我们的伙伴关系注入新的动力。未来，我们两国之间的建设性对话和密切关系将继续拓展。我相信，这将涵盖新的领域，不仅有助于双边伙伴关系的发展，也有助于地区和全球稳定。-托卡耶夫说。