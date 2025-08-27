13:09, 27 八月份 2025 | GMT +5
托卡耶夫总统与约旦国王阿卜杜拉二世举行小范围会谈
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，8月27日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府与到访的约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因举行小范围双边会谈。
托卡耶夫总统感谢阿卜杜拉二世接受邀请访问哈萨克斯坦，并愉快地回顾了年初对安曼的访问。
—国王殿下，欢迎您再次来到哈萨克斯坦！您的正式访问对我们意义重大。这并非您首次到访，您一直密切关注哈萨克斯坦的发展道路。我们双边议程上还有许多事项需要落实。昨天，我们就两国关系和国际议题进行了富有成效的交流。我非常欣赏您对全球局势的深刻见解。今天我们也将有充足时间继续交换意见。哈萨克斯坦与约旦的合作正在稳步推进，但仍有一些问题需要高层次的深入探讨。-托卡耶夫总统表示。
阿卜杜拉二世则强调了进一步加强双边关系的重要性，并重申扩大经贸合作的意愿。
—总统阁下，我亲爱的兄弟，感谢您的热情接待和友好话语。这次访问是您几个月前成功访问我国产生的延续。哈萨克斯坦对我来说非常亲近，每次来到这里，我都为国家在您的领导下稳步发展而感到钦佩。正如您所说，昨天我们讨论了深化两国在各领域合作的议题。我相信，今天的访问将为约旦与哈萨克斯坦基于牢固友谊的关系开启新的篇章。-阿卜杜拉二世说。
据此前报道，同日，托卡耶夫在总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因对哈萨克斯坦进行的正式访问。
【编译：阿遥】