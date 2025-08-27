哈萨克斯坦总统和约旦国王举行大范围会谈

国家元首指出，哈萨克斯坦特别重视发展与约旦的互利合作关系。

- 我们高度赞赏您发展双边关系的真诚愿望。我想强调您审慎睿智的领导才能，以及您在维护地区乃至世界和平与稳定方面发挥的特殊作用。在您的努力下，约旦已成为中东地区的稳定港湾。由于您的对话与融合作为主要方向，贵国在国际舞台上的威望不断提升。我尤其怀念今年2月作为哈萨克斯坦总统首次正式访问约旦哈希姆王国的情景。我相信，今天的访问将为双边关系注入新的动力，开启我们合作的新阶段。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦和约旦不仅拥有共同的政治和经济利益，而且拥有悠久的价值观，例如宗教、宽容传统和相互尊重。两国向世界展示了不同文化和信仰的人们可以和谐共处，并为人类发展做出贡献。

Фото: Ақорда

阿卜杜拉二世国王表示，高度珍视两国友谊。

- 今天的访问证实了双方加强各领域合作、深化双边关系的意愿。此前的谈判已促成多项重要协议和备忘录的签署。我相信，今天的协议及其成功实施将为两国进一步拓展伙伴关系奠定坚实基础。-他说。

托卡耶夫回忆说，在安曼会晤期间，双方同意将贸易额提高到5亿美元。哈萨克斯坦准备向约旦市场出口60种产品，总价值2.5亿美元。总统表示支持哈萨克斯坦国家原子能公司与约旦铀矿公司在核工业发展方面的合作。

哈萨克斯坦总统向约旦代表团介绍了约旦拓展国际交通运输和物流网络的举措，并建议探讨共同发展中亚和中东地区多式联运货运的机会。此外，两国在农业、旅游和数字化领域也拥有巨大的合作潜力。

约旦方面也计划分享其在医疗、制药、清真产业和国防工业领域的经验。此外，约旦皇家航空公司宣布计划明年开通安曼至阿拉木图之间的直航。此举将加强两国公民和商界之间的联系。

此外，双方还表示有兴趣扩大人文领域合作，包括开展联合研究项目和建立大学伙伴关系。

【编译：小穆】