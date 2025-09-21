巴库F1阿塞拜疆大奖赛排位赛：多车事故频发 维斯塔潘夺得杆位

20日上午，F2冲刺赛率先开跑，11支车队参赛。最终，瑞典车手迪诺·贝加诺维奇（TGR车队）夺得冠军。此前，自由练习赛中爱尔兰车手亚历克斯·邓恩表现出色，而DAMS车队的杰克·克劳福德则在排位赛中跑出最快圈速。

在F1第三次自由练习赛中，10支车队的车手们在长达6公里的街道赛道上展开一小时比拼。迈凯伦车队的兰多·诺里斯表现出色，跑出最快圈速。

当天下午进行的F1排位赛意外不断。在第三阶段，多名车手发生撞车事故，导致比赛多次中断：威廉姆斯车队的亚历山大·阿尔本冲撞护栏；随后，迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特里在3号弯失控撞车，所幸本人无恙；法拉利车手夏尔·勒克莱尔同样在赛道上撞车，未能延续此前连续四年在巴库获得杆位的纪录；索伯车队的尼科·霍肯伯格也在4号弯发生事故，红旗再次被出示。

在多次意外中断后，红牛车队的马克斯·维斯塔潘展现出稳定的状态，最终跑出全场最快圈速，锁定阿塞拜疆大奖赛的杆位。他将在21日举行的正赛中从第一发车位出发。

阿塞拜疆大奖赛自2016年起在巴库举行，今年已是第九次举办。根据最新协议，该赛事将持续举办至2030年。

【编译：达娜】