    11:34, 22 10月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦向功勋老兵发放超120亿坚戈补助金

    哈萨克国际通讯社讯）截至2025年10月1日，哈萨克斯坦全国共有79,313名功勋退伍军人。据劳动和社会保障部消息，今年政府已向相关群体发放总额达126亿坚戈的国家专项补助金，全年预算共计170亿坚戈用于此项支出。

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    截至10月1日，哈萨克斯坦境内功勋老兵军人群体包括：

    • 86名二战参战老兵；

    • 16,556名享有与二战老兵同等待遇的人员（其中包括因战争致残者等）；

    • 26,587名曾在他国参战的军人；

    • 36,084名二战时期的后方劳动者。

    所有功勋退伍军人均从共和国预算中每月领取补助金，无论是否享有其他社会福利，金额如下：

    • 二战参战老兵 — 16倍按月计算指数（2025年为62,912坚戈）；
    • 享有与二战老兵同等待遇的人员：因战争受伤、致残或患病的人员 — 7.55倍按月计算指数（29,687坚戈）；其他被视同二战参与者的人员 — 6.19倍按月计算指数（24,339坚戈）；
    • 曾在境外参加作战的退伍军人：参加阿富汗战争的军人 — 6.19倍按月计算指数（24,339坚戈）；参与塔吉克-阿富汗边境防御任务、伊拉克维和行动及纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突调解的军人 — 4.8倍按月计算指数（18,874坚戈）；
    • 二战时期的后方劳动者 — 2.13倍按月计算指数（8,376坚戈）。

    【编译：达娜】

