数字发展部：星链卫生互联网优先支持受灾地区学校网络通信

据她介绍，为保障受洪灾影响地区的网络通信畅通，数字发展部采取了多项有效措施。其中包括向库斯塔奈州配送30台星链卫星互联网终端，分别向阿克托别州、西哈州和乌勒套州发送3台、2台和1台星链卫星互联网终端。此外，应阿特劳州、东哈州和北哈州紧急请求，分别为这三州派送6台、2台和3台星链卫星互联网终端。

她同时表示，星链卫星互联网终端将首先用于受灾地区学校，以确保教学过程顺利进行。此外，考虑到当前的形势，如果地方政府提出进一步的请求，数字发展部随时准备派送额外的终端设备。

此外，阿町指出，国内移动运营商已为灾区用户提供额外的套餐资源，包括40-50分钟的通话时长、40-50条短信以及7天8-10GB的流量包。

据此前报道，今年2月，哈萨克斯坦已完成对首批500套星链终端设备的接收工作。这些卫星系统将彻底改变农村地区，尤其是教育机构的互联网连接状况。

【编译：阿遥】