朝鲜正式屏蔽Facebook 、Twitter等网站

哈通社阿斯塔纳4月5日电 据国外媒体报道， 朝鲜正式宣布屏蔽Facebook、YouTube、Twitter和韩国的网站，凸显该国对网上信息传播的担忧。

本周，朝鲜主要移动服务提供商Koryolink及其它为网民提供服务的地方，张贴了朝鲜邮电部的这一公告。

目前，只有极少数朝鲜人能访问互联网。通常情况下，他们只能浏览一个与外界隔离、政府批准的内部网络。但是，此前外国人一直能够几乎不受明显限制地在网上冲浪，虽然他们的互联网活动很有可能受到幕后监视。

这一最新的限制，将使游客或朝鲜少数外国居民更难以向外发布该国的实时信息，而且会进一步限制朝鲜网民了解海外对他们国家的新闻报道。

朝鲜政府的公报特别提到YouTube、Facebook、Twitter、美国之音和韩国媒体网站，表示将在"一段时间内"屏蔽这些网站。

它还表示，涉及赌博和"性与成人"的网站已被封杀。

Facebook和Twitter已经被非正式地屏蔽了好几个月，周五在平壤通过网络搜索已无法访问这两个网站。

公告还表示，任何人谁试图破解这些网站，以"不正当"的方式访问它们或传播来自它们的"反共和国数据"，都将根据朝鲜法律受到惩罚。但公告没有说明具体惩罚是什么。

相比之下，尽管韩国是世界上对互联网最狂热的国家之一，但该国也禁止访问朝鲜网站以及被政府认为是成人内容的各种网站。

据估计，目前朝鲜有200万多人使用手机，但能上网的极少数人仅限于官员、技术人员或其他获得特别批准的人，并且通常是在严密的监督下才能上网。

2013年，朝鲜决定允许在该国的外国人在手机上使用3G网络，一般需要办理一张本地SIM卡，才能访问当地移动运营商Koryolink的网络。

但这为在朝鲜的外国人上网打开了大门，并让他们得以在Facebook、Twitter和Instagram等社交媒体上发布帖子。最近，利用Twitter最新应用Periscope，甚至流媒体直播视频也能发布。

但平壤希望对传播至国外的新闻保持控制，同时担心当地居民可能找到方法上网，因此一段时间以来一直在不动声色地进行互联网管制的试验。

去年6月，照片分享应用I nstagram的朝鲜账户开始出现警告，称因存在"有害内容"禁止访问该网站。访问其他网站也被拒绝，随之显示屏出现一个通知称："警告！你不能连接到这个网站，因为它已列入黑名单。"

Instagram此次没有列入朝鲜正式被禁网站的新名单中，并仍能正常运行。

来源：界面