新宪法草案将人权确立为国家核心价值——扎涅尔·萨伊雷巴耶娃

她指出，新基本法草案最显著的特点在于其制定过程广泛吸纳社会各界和专家参与。

“宪法改革的倡议源于国家元首关于在人工智能时代必须更新政治体系的立场。宪法委员会成员涵盖不同社会群体和各地区代表。委员会工作采取公开形式，公民还可通过e-Otinish和eGov平台提交建议，这些措施极大增强了社会信任。”这位法学家表示。

专家特别强调，新宪法草案的核心理念创新之一在于国家以人为本的导向。

“在序言中将人权与自由确立为首要优先事项，这决定了整部宪法的价值内核。将公正、法治与秩序原则，以及对自然环境的审慎态度提升至宪法层面，是对当代社会需求的直接回应。”扎涅尔·萨伊雷巴耶娃说。

她认为，旨在优化国家治理体系的制度性变革也具有特别重要意义。

“设立由145名议员组成的一院制国民议会，并全面转向比例代表制选举，将显著增强政党的作用及其对社会的责任感。同时引入副总统职位，有助于与社会政治组织和学术机构建立系统性对话。”她分析道。

此外，法学家对设立人民委员会的意义给予高度评价，认为这是扩大公民参与国家治理的有效机制。

“作为一个拥有立法倡议权的咨询性机构，人民委员会为民众直接向权力机关表达利益诉求开辟了渠道。这一设计不会削弱代表机构的权力，反而加强了民意与国家决策之间的紧密联系。”专家指出。

据扎涅尔·萨伊雷巴耶娃介绍，由11章95条组成的新宪法草案，旨在提升哈萨克斯坦的国际声誉，并成为引领国家技术进步与社会发展的战略性文件。

“宪法改革的最终命运将由全体人民通过全民公投决定。这是巩固权力与社会之间信任的重要政治步骤。”她总结道。

【编译：木合塔尔·木拉提】