警方对在华拍摄恶作剧视频并引发争议的博主进行警示性谈话

此次谈话与她在中国旅行期间拍摄并上传至社交媒体上，随后广泛传播的视频内容有关。这些视频在哈萨克斯坦和中国的网络空间上都引发了较大的关注和争议。

其中一段视频显示，她从同伴口袋中拿走手机并交给路过的中国公民，随后指责对方偷窃手机。在另一段视频中，她还在街头和地铁站内靠近陌生男性，接触他们的手部或腿部。上述行为均引发了周围人的不安与困惑。

在谈话中，阿茹詹表达了对事件的悔意。她表示：

- 我的视频并非有意冒犯任何人。这是未经深思熟虑就发布的素材。如果视频对任何人造成不良影响，我深表歉意。今后我将更加谨慎对待内容发布。

警方提醒，在社交媒体发布内容时，需尊重本国公民及他国公民的感受。此类行为可能被视为挑衅，引发社会负面反应。

警方还强调，在海外的每位公民都应尊重当地传统、公共秩序规则以及所在国的法律和行为规范。违反这些规范可能导致东道国追究法律责任。

我们此前曾报道了哈萨克斯坦博主阿茹詹·艾别科娃在中国广州及其他地区拍摄的一系列“恶作剧测试”视频在当地引发批评的新闻。

【编译：木合塔尔·木拉提】