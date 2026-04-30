哈方提议将人工智能等纳入上合组织开发银行融资重点

上合组织成员国及伙伴国财政部副部长、上合组织秘书处代表出席会议。哈萨克斯坦财政部副部长达吾然·肯别里代表哈方参加了关于设立上合组织开发银行的第二轮磋商。

会议期间，各方围绕拟设金融机构的关键参数展开讨论，重点涉及优先融资领域及资本金形成机制等内容。

肯别里在发言中指出，上合组织开发银行应定位为支持新一代技术发展的重要金融平台。他表示，融资重点可聚焦人工智能、生物技术、工业技术及“绿色”技术领域，并强调推动相关技术自中国转移具有重要意义。

此外，会议还讨论了非主权融资机制，以及通过本币和替代性金融工具形成法定资本等议题。

各方一致同意继续推进高层磋商。下一轮会议计划于5月28日至29日在比什凯克举行。

会议期间，肯别里还与廖岷举行会谈，双方就哈方在中国市场发行“熊猫债券”的相关程序，以及为阿斯塔纳市泵滤站项目提供融资等问题交换了意见。

总体来看，上述举措有助于哈萨克斯坦拓宽融资渠道，对接包括中国资本市场及未来上合组织开发银行在内的多元资金来源。这将为工业、创新及“绿色”技术领域企业创造更多发展空间，推动资本结构优化，并加快国家经济向技术驱动型转型。

【编译：阿遥】