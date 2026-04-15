政府总理：哈方将为土耳其投资者提供政策支持

—两国经贸与投资合作呈现持续上升态势。土耳其是哈萨克斯坦重要贸易伙伴之一。数据显示，截至2025年底，双边贸易额增长9%，其中出口增长超过17%，达到39亿美元。我们将同土方一道，推动出口结构多元化，实现由原材料向高附加值产品转型。同时，两国元首已明确提出扩大贸易规模的任务。我们具备实现这一目标的条件，也愿为此作出努力，-别克帖诺夫指出。

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别克帖诺夫强调，投资合作是双边关系的重要驱动力。自2005年以来，哈萨克斯坦累计吸引土耳其投资超过60亿美元，仅2024年就接近3.9亿美元。目前，哈境内有5000余家土资参与企业稳定运营。双方已完成98个投资项目，总额达40亿美元；另有50个项目正在实施中，总价值约39亿美元。

—哈方愿为联合项目提供产业平台，并配套实施一系列支持政策，-别克帖诺夫表示。

此外，他指出，为提升两国铁路货运竞争力，应继续推进统一费率制定工作。

—交通物流合作正快速发展，具有重要战略意义。2025年，哈土之间铁路货运量达到640万吨，同比增长35%，充分体现出经贸联系的不断深化。其中，经由跨里海国际运输路线（中间走廊）的运输量已超过400万吨，-他说。

据介绍，近年来“中间走廊”的作用持续增强，运输量增长超过5倍。目前，该通道已发展成为欧亚之间可靠且具有竞争力的重要运输线路，运输时效缩短至13天。

—发展“中间走廊”应成为双方优先方向之一。我们正系统推进基础设施现代化，逐步消除瓶颈路段，并提升港口及枢纽能力。为进一步增强竞争力，双方还需在统一费率、协调运输政策以及推进数字化解决方案等方面深化协作，-别克帖诺夫表示。

【编译：阿遥】