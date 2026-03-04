南方天然气走廊咨询委员会巴库开会 哈阿乌绿色能源项目迈入新阶段

来自27个国家的能源部门主管以及49家国际企业的代表参加了本次会议。

哈萨克斯坦能源部副部长桑扎尔·扎尔克硕夫在会上发表讲话。他强调了哈萨克斯坦与阿塞拜疆在能源领域合作的战略属性。与会各方就南方天然气走廊的潜力、承购商的需求、巴库-第比利斯-杰伊汉输油管道的输送能力以及其他合作前景进行了深入讨论。

—哈萨克斯坦高度评价与阿塞拜疆在能源领域的战略伙伴关系，我们认为该方向在拓展合作新领域方面具有巨大潜力。我特别想强调哈萨克斯坦、阿塞拜疆与乌兹别克斯坦三方关于生产和输送绿色能源的宏大项目。各国元首签署的协议将通过吸引绿色投资，助力我们实现减排及环境保护的目标，-扎尔克硕夫说。

目前，该项目已完成机制化建设：相关合资企业已经成立，各国正陆续启动协议的批准程序。

【编译：阿遥】