朱曼哈林访阿富汗：哈方有意参与矿产开发和铁路建设

（哈萨克国际通讯社讯） 正在阿富汗访问的哈萨克斯坦副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林（Серік Жұманғарин）与阿富汗领导层举行会谈，双方围绕矿业开发、交通物流、经贸合作及基础设施建设等议题进行了深入讨论。

赛热克·朱曼哈林分别与阿富汗代理总理穆罕默德·哈桑·阿洪德以及代理副总理阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔举行会谈。

阿洪德对哈萨克斯坦代表团到访表示欢迎，并感谢哈萨克斯坦总统长期以来对阿富汗人民提供支持。双方指出，除持续提供人道主义援助外，哈萨克斯坦还通过奖学金项目、医疗援助和人才培养等方式支持阿富汗发展。

会谈期间，矿业和冶金领域合作成为重点议题之一。

作为中亚地区重要的矿业和冶金中心，哈萨克斯坦在有色金属、黑色金属、稀有金属及贵金属加工领域拥有较强实力。哈方企业对参与阿富汗矿产资源开发和工业项目建设表现出浓厚兴趣。

Фото: сайт Премьер-министра РК

在与阿富汗领导层会谈时，哈方提出，希望解决技术级海蓝宝石原料出口问题，以便运往哈萨克斯坦进行深加工。

去年10月，“陶肯-萨姆鲁克”公司（Tau-Ken Samruk）专家赴阿富汗巴米扬省帕米-卡克拉克锌矿开展取样工作。随后，“哈萨克锌业”公司（Kazzinc）完成化验分析，确认相关矿石具备在哈萨克斯坦企业加工的可行性。

- 我们有意进口阿富汗锌矿石。哈萨克斯坦企业在生产技术升级、工程设计、设备供应以及调试服务方面拥有丰富经验。 - 赛热克·朱曼哈林说。

此外，欧亚资源集团（ERG）计划参与阿富汗铬矿资源勘探与开发。作为全球重要的铬矿资源开发企业和铁合金生产商，ERG希望利用自身技术和行业经验参与相关项目建设。

交通物流合作同样是双方会谈的重要内容。

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哈方表示，正在推进赫拉特铁路项目建设，并希望继续参与阿富汗境内基础设施项目。双方重点讨论了跨阿富汗运输走廊建设前景。

赛热克·朱曼哈林指出，哈萨克斯坦支持“中亚—南亚”（CASA）跨阿富汗运输走廊项目建设。该走廊建成后，货运能力可达每年1000万吨，并将连接巴基斯坦卡拉奇港和瓜达尔港。

- 我们愿与乌兹别克斯坦和土库曼斯坦合作伙伴共同参与马扎里沙里夫—赫拉特以及图尔贡迪—赫拉特铁路建设项目。 - 他说。

扩大双边贸易也是双方讨论的重要议题。

双方确认，将推动阿富汗农产品进入哈萨克斯坦大型零售连锁网络。首批产品包括石榴、葡萄、杏、李子、西瓜、甜瓜、早季蔬菜、坚果及其他果蔬产品。

与此同时，哈方还通报了对阿富汗面粉出口增长情况，特别是向赫拉特地区的供应正在扩大。

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会谈结束后，双方就双边结算等制约合作项目落实的问题进行了讨论，并商定具体解决措施。

双方重申，将继续扩大贸易、交通运输、工业、通信及人文领域合作。

此前有报道称，哈萨克斯坦与阿富汗计划将双边贸易额提升至30亿美元。日前，赛热克·朱曼哈林率领的哈萨克斯坦代表团携318.8吨人道主义援助物资和医疗团队抵达喀布尔开展访问。