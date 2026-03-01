托卡耶夫发表感恩日贺词：弘扬传统价值 凝聚团结力量

托卡耶夫表示，感恩日是弘扬民族珍贵价值的重要节日。相互尊重、彼此关爱、真诚祝愿他人幸福，是深植于民族精神中的优良品格。感恩传统作为民族精神的重要支柱，有力促进了社会信任与团结。向亲友表达感谢，意味着给予精神支持，在困难时刻伸出援手。在当今复杂多变的时代背景下，这一品质显得尤为重要。

总统指出，在这一节日里，人们首先应当缅怀那些在艰难岁月中守护国家、为后代留下宝贵遗产的先辈。同时，他向教师、医生、文化工作者、企业家、工人、执法人员、消防员、救援人员以及所有以辛勤劳动为祖国发展作出贡献的公民表示感谢。

托卡耶夫还特别向青年和志愿者表达诚挚谢意。他指出，具有积极公民意识、愿为社会福祉付出努力、主动帮助有需要者的群体，是创造型、负责任爱国精神的生动体现。

总统强调，国家正迈入重要而具有历史意义的发展阶段。即将提交全民公投的新宪法草案，将有助于完善人权保障体系，强化国家权力机构的责任与效率，进一步巩固国家的独立与主权。新宪法将为全国人民共同建设的美好未来开辟道路。

托卡耶夫表示，感恩日提醒人们，国家命运掌握在每一位公民手中。未来改革的成功实施，取决于全民的团结、理性与自觉公民立场。只要秉持法律与秩序、互助与团结的原则，传承民族传统，就一定能够建设强大、公正、清廉、繁荣的哈萨克斯坦。

总统最后表示，相信通过巩固社会和谐与相互信任，全国人民将携手实现振兴祖国的崇高目标，并祝愿全体公民健康平安、事业顺利。

【编译：木合塔尔·木拉提】