哈萨克摔跤技法闪耀日本相扑赛场 耶尔森·巴勒塔胡勒分享成功之道

此次交流活动汇集了哈萨克传统摔跤“图耶巴鲁安”级别选手及“哈萨克斯坦巴尔斯”（Qazaqstan Barysy）全国锦标赛冠军和获奖者，包括别伊比特·伊斯特巴耶夫、鲁斯兰·阿布德拉扎科夫、穆希特·图尔苏诺夫和叶拉瑟尔·哈吉巴耶夫等。此外，以巴黎奥运会铜牌得主古斯曼·克尔格兹巴耶夫为代表的国家柔道队运动员也参加了此次活动。

活动中，年轻摔跤手向嘉宾展示了哈萨克传统摔跤的经典技术动作，展现了相扑与哈萨克摔跤之间的共通之处。耶尔森·巴勒塔胡勒也向大家演示了自己在相扑比赛中常用的技法，并分享了实战经验。

耶尔森表示，自己在职业相扑赛场取得成绩，离不开长期坚持训练、严格自律以及扎实的民族体育基础。

他说：“我从哈萨克摔跤和柔道训练体系中成长起来。在日本，有一个概念叫‘感受道场的精神’。我能够感知赛场节奏的能力，正是源自哈萨克摔跤的训练传统。例如，在相扑比赛中，我经常使用哈萨克摔跤中的‘胯摔’技术。”

活动最后，哈萨克摔跤协会总干事迈尔詹·别列克托夫向耶尔森·巴勒塔胡勒致以敬意，按照哈萨克民族传统为他披上长袍，并赠送纪念礼品。

与会人士表示，此次交流为年轻运动员提供了宝贵的学习机会，成为民族体育精神与国际竞技经验相互融合的生动实践，也进一步激励了新一代运动员追求更高目标。

此前，耶尔森·巴勒塔胡勒曾在Jibek Joly电视台《Bugin LIVE》节目中讲述了自己的职业道路、日本生活经历以及代表哈萨克斯坦征战国际赛场的责任与使命。

【编译：木合塔尔·木拉提】