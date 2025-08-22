哥伦比亚发生两起非法武装组织袭击致18人死亡

佩特罗21日在社交媒体上说，一架警用直升机当天在安蒂奥基亚省阿马尔菲市农村地区被击落。这架直升机正运送人员到当地开展铲除古柯叶行动。袭击者来自反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”主要分支“中央参谋部”。

哥国家警察局局长特里亚纳当天晚间在社交媒体上确认，对直升机的袭击造成12名警察死亡、另有4人受伤。

另据卡利市政府和当地媒体消息，当天下午该市马尔科·苏亚雷斯空军基地附近一个商业区遭卡车炸弹袭击，造成至少6人死亡、71人受伤。

佩特罗在社交媒体上说，该国三个主要非法武装组织“中央参谋部”“马克塔利亚第二军”和“海湾帮”的“联盟”在卡利市发动袭击，是对哥政府近日在西南部考卡省大规模缉毒行动的报复。

“中央参谋部”“马克塔利亚第二军”和“海湾帮”是哥伦比亚的主要非法武装组织，从事贩毒、绑架等非法活动。