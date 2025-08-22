中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    15:24, 22 八月份 2025 | GMT +5

    哥伦比亚发生两起非法武装组织袭击致18人死亡

    哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，哥伦比亚官方21日证实，该国安蒂奥基亚省和考卡山谷省当天分别发生非法武装组织袭击事件，共造成包括12名警察在内至少18人死亡，数十人受伤。哥总统佩特罗已抵达考卡山谷省首府卡利市处理相关事宜。

    Колумбияда дрон полиция тікұшағын атып түсірді: 12 адам қаза тапты, 5 адам жарақат алды
    Фото: Анадолы

    佩特罗21日在社交媒体上说，一架警用直升机当天在安蒂奥基亚省阿马尔菲市农村地区被击落。这架直升机正运送人员到当地开展铲除古柯叶行动。袭击者来自反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”主要分支“中央参谋部”。

    哥国家警察局局长特里亚纳当天晚间在社交媒体上确认，对直升机的袭击造成12名警察死亡、另有4人受伤。

    另据卡利市政府和当地媒体消息，当天下午该市马尔科·苏亚雷斯空军基地附近一个商业区遭卡车炸弹袭击，造成至少6人死亡、71人受伤。

    佩特罗在社交媒体上说，该国三个主要非法武装组织“中央参谋部”“马克塔利亚第二军”和“海湾帮”的“联盟”在卡利市发动袭击，是对哥政府近日在西南部考卡省大规模缉毒行动的报复。

    “中央参谋部”“马克塔利亚第二军”和“海湾帮”是哥伦比亚的主要非法武装组织，从事贩毒、绑架等非法活动。

    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
