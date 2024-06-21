巴西新发现2.37亿年前小型掠食性爬行动物

这一化石标本可追溯到2.37亿年前的中-晚三叠世，也是巴西首次发现这一类小型掠食性爬行动物，研究人员将其命名为Parvosuchus aurelioi。

该论文介绍，在恐龙占据统治地位之前，假鳄类曾是三叠世时期(2.52亿-2.01亿年前)常见的古代四足爬行动物，其中一些物种可以跻身当时最大的食肉动物之列。而被称为股薄鳄(gracilisuchids)的体型较小的假鳄类，曾和这些顶级掠食者共存，之前在中国和阿根廷等地曾有该类物种的化石发现。

在本项研究中，论文作者、巴西圣玛丽亚联邦大学Rodrigo T. Müller根据在巴西圣玛利亚组地层发现的一个化石标本，研究发现一个新股薄鳄物种。这具不完整骨架可追溯至2.37亿年前，由一个完整头骨(含下颌)、11块脊椎、一个骨盆以及部分保存完好的四肢组成。

该化石标本头骨长14.4厘米，有细长的下颌，尖牙向后弯曲，头骨上还有几个开口；其骨架很轻巧，估计总长不足1米。论文作者根据这些特征将Parvosuchus aurelioi归类为股薄鳄，认为这是在巴西第一个被确认的该类物种，也显示出三叠世假鳄类的多样性。

据了解，论文作者将这一化石新物种命名为Parvosuchus aurelioi，其中Parvosuchus来自parvus(小)和suchus(鳄)。同时，致敬该化石材料的发现者、业余古生物学家Pedro Lucas Porcela Aurélio。