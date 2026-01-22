印尼发现6.78万年前洞穴手印 将世界最古老岩画前推约1100年

论文作者表示，这项发现将世界最古老岩画记录前推约1100年，有力支持了早期人类经苏拉威西的北部路径迁移至萨胡尔(连接澳大利亚与新几内亚的古代陆地)的理论。

该论文介绍，岩画为研究古代人类的创造性和迁移模式提供了珍贵线索。印尼以世界最早洞穴艺术闻名，此前已在苏拉威西的西南部和婆罗洲东部发现过更新世岩画。但自1977年首次报道存在岩画以来，苏拉威西东南部至今尚未得到充分探索。

为深入了解苏拉威西未被充分研究的地区，在本项研究中，论文通讯作者、澳大利亚格里菲斯大学Maxime Aubert和同事及合作者一起，对苏拉威西东南部的多处洞穴进行调查，记录了44处遗址，其中14处是此前未知的，并描述了这些洞穴中发现的岩画图样。

他们取样覆盖岩画上方和下方的微小碳酸钙沉积物，运用高分辨率激光剥蚀铀系法进行测年。结果表明，这些岩画至少出现于6.78万年前，比此前发现最古老的岩画早约1100年；有些地方发现了两个不同时期的创作活动，间隔约3.5万年，表明晚更新世存在悠久的艺术传统。

这些画作中包含7幅手形拓印，以及一幅棕色颜料绘制的人类形象(至少绘制于3900年前)，可能是该区域最早的南岛民族文化表达的证据。

论文作者总结指出，此次研究发现为早期人类岩石艺术的时代和历史提供了信息，并为早期海上航行穿过华莱士地区北部岛屿(澳大利亚与亚洲交汇地带)提供了有力佐证。他们认为，在这条路径中可能还存在类似的未被发现的古代岩画，对理解澳大利亚北部早期绘画序列的起源与年代有重要意义。