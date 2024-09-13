萨莱楚克的首次考古考察由哈萨克斯坦考古学奠基人埃勒凯·玛尔古兰教授领衔。当时的考古队中，包括著名考古学家谢尔盖·托尔斯托夫和格罗尼姆·帕采维奇等人。据他们推测，萨莱楚克古城建于10至11世纪，可能是在萨克辛城的旧址上由花剌子模囚犯所建。

曾任萨莱楚克博物馆馆长的莫勒达什·别尔德穆拉托夫介绍说，萨莱楚克古城的历史可分为三个重要阶段。第一阶段是其形成期；第二阶段是金帐汗国时期，这一时期的萨莱楚克发展成为连接欧洲、中亚和中国的大型贸易中心。据记载，当时每周有700至1200个商队在此进出。第三阶段是诺盖汗国时期，萨莱楚克古城因伊凡雷帝派兵进攻而逐渐衰落。

Фото: Айбек Тұрарұлы

1999年，考古学家们重启了对萨莱楚克古城的研究，并发现了许多珍贵文物。其中，一只会变色的瓷碗尤为引人注目。

-1999年重启挖掘工作时，我们先发现了一个罐子，接着从半干的泥土中小心地取出了一只碗。令人惊讶的是，这只瓷碗经历了数百年，依然保存完好，表面光滑如新。我仔细端详着这只瓷碗，一旁的考古学家说道：“这是件珍贵的文物，我们一定得庆祝一下。”快收工的时候，我们拿来一瓶酒，那位考古学家说：“我要用这个碗喝。”我就把碗递给他，他用扎伊赫河的水冲洗了瓷碗。当我们倒入伏特加时，瓷碗竟然变黑了。我们都吓了一跳，倒掉伏特加后，瓷碗恢复了原来的颜色。我们又试了水和酸奶，颜色都没有变化。最后，我们倒入汽油，瓷碗再次变黑。似乎这只瓷碗能分辨出不可饮用的液体。-别尔德穆拉托夫回忆道。

这只会变色的瓷碗，成为萨莱楚克古城遗址发现的珍贵文物之一，为该遗址的考古探索增添了传奇色彩。

【编译：阿遥】